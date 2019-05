Europese Verkiezingen: dit willen de lijsttrekkers van SP, D66 en Forum

Arnout Hoekstra, SP-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Beeld Maurits Gemmink

Lijsttrekker SP: Arnout Hoekstra

Arnout Hoekstra (33) was acht jaar wethouder in Vlaardingen, verantwoordelijk voor financiën, wonen, sport en cultuur. Eind 2018 trad hij af na een bestuurscrisis, nu is hij lijsttrekker van de SP voor de Europese verkiezingen. Belangrijkste wapenfeit in de campagne tot dusverre: een satirische campagnespot over eurocraat ‘Hans Brusselmans’, een dubbelganger van PvdA’er Frans Timmermans, die Nederland wil ‘opslokken’. Het weinig subtiele filmpje leidde tot tweespalt binnen de SP-gelederen.

Hoekstra wil Europa hervormen. De EU is in 69 jaar uitgegroeid tot een ‘allegaartje’, schreef hij in Clingendael Spectator. ‘Als een huis met uitbouwtjes, aanbouwtjes en dakkapellen. Het heeft weinig meer te maken met wat de architect aanvankelijk voor ogen had.’ Een nieuw ontwerp is nodig, met minder macht voor de Europese Commissie en lobbyisten. Eurofielen dreigen dreigen vaak dat het licht uitgaat als we niet doen wat ze willen, schrijft het SP-partijblad Tribune. ‘Daar is Arnout, als electromonteur, niet zo bang voor.’

Motto: breek de macht van Brussel

De SP wil af van de ‘Europese superstaat’. Ooit was de EU een nuchter samenwerkingsverband van landen, nu worden multinationals in de watten gelegd en werknemers tegen elkaar opgezet. ‘De Europese elite wil zich bemoeien met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en ons werk. Ze droomt over een Europese superstaat met één regering en één leger.’

De Brusselse begrotingsregels zijn wat de SP betreft niet heilig: landen mogen tekorten (tijdelijk) laten oplopen, want constante bezuinigingen schaden de economie. De Europese leningen aan Griekenland moet gedeeltelijk worden kwijtgescholden. De leningen hebben alleen de banken en de euro gered, niet de Grieken.

De SP wil dat het moeilijker wordt voor EU-burgers om in een ander land een werkloosheidsuitkering te ontvangen: ‘Werkgevers gebruiken de ww nu vooral om te dure uitzendkrachten op vakantie te sturen.’

Uitbreiding van het aantal lidstaten is niet aan de orde: de EU is te snel te groot geworden, zie de problemen met Polen en Hongarije. Ondanks alle kritiek wil de SP (nog) geen Nexit. ‘Als het in de EU zo doorgaat, zou je daar wel naar neigen, ja’, zegt Hoekstra in het SP-partijblad Tribune. ‘Maar het is wel belangrijk om samen te werken. Dus als SP willen we de huidige EU hervormen. Als je eruit stapt, sta je buitenspel.’

Citaat van de coryfee: ‘Stem tegen de eurofanatici, tegen eurofobe angstzaaiers. En vóór samenwerking tussen landen. Waarbij we altijd baas blijven in eigen huis.’ SP-partijleider Lilian Marijnissen in haar Europalezing op 6 mei.

Sophie in 't Veld, D66-europarlementariër en lijsttrekker. Beeld Hollandse Hoogte/Bob Bronshoff

Lijsttrekker D66: Sophie in ’t veld

De campagne had voor D66 gelukkiger kunnen beginnen dan met ophef over de vergoedingen voor europarlementariër Sophie in ’t Veld (55). Ze woont al sinds 1994 in Brussel, toen ze in het europarlement fractiemedewerker werd voor haar partij. Ze was Europees lijsttrekker in 2004, 2009 en 2014, en op 23 mei dus voor de vierde keer. Bij de Europese verkiezingen van 2014 kreeg D66 de meeste stemmen, vóór CDA, PVV en VVD.

En ja, daar word je behoorlijk Europees van: ze spreekt Engels, Frans, Duits, Italiaans en Grieks, en verstaat Spaans en een beetje Zweeds. ‘Ik ben een overtuigde eurofiel’, schreef ze in 2017 in haar boek Een Europees ID. Of het nu gaat om het privacybeleid van Facebook of de overdracht van passagiersgegevens aan de VS of Canada – In ’t Veld maakt zich druk over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens. Ze onderhandelde over de Europese privacywet (AVG) en zet zich in voor vrouwen- en homorechten en ze wil een ‘democratischer, transparanter en daadkrachtiger’ Europa.

Motto: in Europa maken we de toekomst

‘De EU is geen fitnessabonnement, dat je zomaar op kan zeggen’, aldus In ’t Veld. ‘Het is deel van ons politieke weefsel en een groot succes gebleken.’ Die overtuiging klinkt luid en duidelijk door in het verkiezingsprogramma van D66.

De democraten willen ‘meer en betere’ samenwerking in Europa. In 2050 moet heel Europa draaien op schone en CO2-vrije energie, zo onafhankelijk mogelijk van autocratische landen die ons nu gas en olie leveren. De partij wil een ‘realistisch asielbeleid’: de EU moet een ‘humaan toevluchtsoord’ zijn voor vluchtelingen. Europa heeft een gezamenlijke krijgsmacht en een Europese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst nodig. We kunnen volgens D66 niet meer vanzelfsprekend rekenen op de steun van traditionele bondgenoten, zoals de VS.

In plaats van de huidige landbouwsubsidies moet er worden geïnvesteerd in innovatie, onderzoek en duurzame voedselvoorziening. D66 vind het niet nodig om het moeilijker te maken voor EU-burgers om in een ander land een WW-uitkering te ontvangen. Als er netjes sociale premies zijn afgedragen, zijn extra barrières ongewenst. D66 is voor uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten, als die landen er klaar voor zijn. De EU heeft veel baat gehad bij uitbreidingen en de nieuwe lidstaten hebben veel baat bij de EU.

Citaat van de coryfee: ‘Stel dat ik gekozen word. Dan doe ik het niet, dat zal iedereen begrijpen. Ik ben te oud om nog naar Brussel of naar Straatsburg te gaan.’ Jan Terlouw (87) is ‘met lichte tegenzin’ lijstduwer voor D66 geworden.

FvD-lijsttrekker Derk Jan Eppink voor de Europese verkiezingen. Beeld Sanne De Wilde

Lijsttrekker FvD: Derk-Jan Eppink

Forum voor Democratie mag dan pas voor het eerst meedoen aan de Europese verkiezingen, lijsttrekker Derk Jan Eppink (60) kent de weg in Brussel en Straatsburg op zijn duimpje. Hij was tussen 2009 en 2014 europarlementariër namens Lijst Dedecker (LDD). Deze Vlaamse partij werd opgericht door Jean-Marie Dedecker nadat de uitgesproken politicus en voormalige Belgische judobondscoach was geroyeerd door de Vlaamse liberalen.

Eppink, oud-journalist voor NRC Handelsblad en De Standaard en voormalig columnist van de Volkskrant, kent Europa zelfs al veel langer van binnenuit. Hij werkte onder meer voor VVD-eurocommissaris Frits Bolkestein en voor een Letse eurocommissaris. In zijn boek Europese Mandarijnen (2007) schreef Eppink als ingewijde met smaak over de Brusselse mores: jezuïetenstreken uithalen, coalities vormen, met agenda’s schuiven en vooral veel en goed lunchen. In april van dit jaar verscheen zijn boek Europees realisme, over hoe Europa volgens Eppink moet veranderen.

Motto: macht terug naar natiestaten

Forum voor Democratie is pro-Europa, dus tegen de EU, zo vat de partij het samen. Samenwerking met andere landen mag geen steeds verdergaande integratie van lidstaten betekenen. Nederland moet zelf kunnen beslissen over het immigratiebeleid en moet niet via ‘uitzichtloze transfer-unies’ betalen voor de problemen van Zuid-Europese landen. Laat staan last hebben van de Brusselse regelzucht.

Het acht pagina tellende verkiezingsprogramma zwijgt over een Nexit, maar Forum voor Democratie wil wel de euro afschaffen. De gemeenschappelijke munt heeft volgens de partij geen vrede, maar juist permanente ruzie en conflicten veroorzaakt. De partij wil daarom een referendum over de euro.

De grenscontroles moeten terug. Alleen als Nederland zijn eigen grenzen kan bewaken en verdedigen, is de instroom van Afrikaanse migranten tegen te houden. Forum ziet dan ook geen heil in een Europees asiel- en immigratiebeleid. Nederland moet aansluiting zoeken bij Hongarije, Oostenrijk, Polen en andere immigratie-kritische EU-landen. Deze landen kunnen samen eisen stellen voor legale immigratie, naar streng Australisch voorbeeld.

Nederland moet zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord. Europees buitenlands beleid is ook uit den boze, laat staan een Europees leger.

Citaat van de coryfee: ‘Ik ben ideologisch tegen de EU, tegen de interne markt, tegen de open grenzen, tegen de euro, tegen het hele ding. Dat is al jaren onze lijn.’ FvD-partijleider Thierry Baudet in april in de Volkskrant over de Nexit.