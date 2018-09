Europese Unie wil toch zaken blijven doen met Iran en omzeilt Amerikaanse sancties

De Iraanse president Hassan Rouhani (midden) arriveert in Teheran na zijn tripje naar New York voor de opening van de VN-assemblee. Foto EPA

De Iraanse regering werkt mee aan de constructie. Ook Rusland en China, de andere partijen die betrokken zijn bij het nucleair akkoord met Iran, gaan van het systeem gebruikmaken.

Het plan werd deze week bekendgemaakt in New York, waar wereldleiders bijeen zijn voor de jaarlijkse opening van de VN-assemblee. Groot-Brittannië, China, Frankrijk, Rusland en Iran lieten na een vergadering in een verklaring weten ‘vastbesloten’ te zijn de handel voort te zetten.

Er komt een Special Purpose Vehicle (SPV), om transacties tussen Iran en zijn handelspartners mogelijk te maken en de Amerikaanse sancties te omzeilen. De landen leveren elkaar onderling in natura. Het SVP regelt als een soort ruilbeurs de bijbehorende financiële transacties. De landen hoeven dan niet met ‘besmet’ geld in aanraking te komen.

Olie en machines

Volgens de verklaring gaat het bij de Iraanse exporten onder meer om olie, maar diplomaten in New York zeiden tegen persbureau AFP dat het plan uitsluitend olie betreft. Voor de EU, China en Rusland is de aard van de handel niet aangegeven, maar waarschijnlijk komen goederen als machines in aanmerking.

De chef buitenland van de Europese Unie, Federica Mogherini, zei in een toelichting dat de komst van het SPV al vaststaat en dat het nu aan technische experts is om de details uit te werken. ‘Er komt een wettelijke entiteit die het Europese landen mogelijk maakt de handel met Iran voort te zetten. Het mechanisme staat open voor andere partijen in de wereld.’

Volgens Mogherini heeft invoering van het ruilsysteem mede tot doel het in 2015 afgesloten nucleair akkoord met Iran overeind te houden. Uitvoering van het akkoord komt in gevaar nu de Verenigde Staten onder president Donald Trump zich eruit hebben teruggetrokken.

Nieuwe sanctieronde

De VS herstellen in fasen de sancties tegen Iran. In november komt er een nieuwe sanctieronde, die tot doel heeft de Iraanse olie-export stil te leggen. Ook proberen de Amerikanen het internationale bankverkeer met Iran stil te leggen. Buitenlandse ondernemingen die zaken doen met Iran of zulks faciliteren, zullen te maken krijgen met Amerikaanse strafmaatregelen.

Waarnemers hebben zo hun twijfels of het SPV-mechanisme afdoende zal kunnen werken. Volgens hen kunnen de VS eenvoudig de Amerikaanse sanctiewet aanpassen, zodat ook ruilhandel eronder komt te vallen. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reageerde laconiek op de aankondiging van Mogherini. Hij voorspelde dat het SPV er helemaal niet zal komen. Volgens hem is de EU ‘sterk in retoriek, maar zwak in uitvoering’.

De Franse president Emmanuel Macron gaf toe dat het nieuwe mechanisme niet in staat zal zijn de gevolgen van de Amerikaanse sancties geheel teniet te doen. ‘We zullen niet de beslissingen kunnen corrigeren die zijn genomen door grote Europese ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van de Amerikaanse markt’, zei hij.

Amerikaanse toorn

Ondernemingen als het Franse oliebedrijf Total en de Britse autofabrikant Daimler hebben hun activiteiten in Iran al gestaakt, uit vrees voor de Amerikaanse toorn. Naar verwachting krimpt de Iraanse economie dit jaar 3 procent en volgend jaar 4 procent.