Europese Unie komt met harde sancties die ‘enorme en ernstige gevolgen’ hebben voor Rusland • Nog steeds gevechten om belangrijk vliegveld bij Kiev

• Joe Biden kondigde een pakket met zware straffen aan tegen Rusland

• Urenlang vechten de Russen en Oekraïners al om een strategisch gelegen vliegveld bij Kiev

• Volgens een vooraanstaand Russisch parlementslid is het doel om een pro-Russische regering te installeren in Kiev

• In meerdere Oekraïense steden zijn explosies gemeld en er zouden aan beide zijden al tientallen slachtoffers zijn gevallen

• Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er nog zeker 141 Nederlanders in Oekraïne zijn