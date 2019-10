Europese Unie geeft Britten drie maanden Brexituitstel

Boris Johnson Beeld AFP

De EU hoopt dat Londen tegen die tijd het Brexitakkoord – dat een ordelijk vertrek garandeert – heeft goedgekeurd.

De EU-ambassadeurs hadden maandagochtend nog geen half uur nodig om het derde uitstel op rij te verlenen. De Europese regeringsleiders komen deze week niet apart bijeen om dit te zegenen. Frankrijk drong daarop aan (alsook op een korter uitstel dan drie maanden), maar trok zijn bezwaren in. Afgesproken is dat als het Lagerhuis het Brexitakkoord eerder goedkeurt, het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari de EU kan verlaten.

Zonder uitstel was het Verenigd Koninkrijk donderdag (31 oktober) zonder akkoord uit de EU gestapt. Het Lagerhuis wilde dat per se voorkomen en dwong de Britse premier Johnson om uitstel tot 31 januari aan te vragen. Het Lagerhuis vreest grote economische schade van een harde Brexit, de EU deelt die mening.

Nieuwe verkiezingen

De oorspronkelijke Brexitdatum was 29 maart dit jaar. Om onderhandelingen over een akkoord af te ronden, werd die datum verschoven naar 12 april en vervolgens naar 31 oktober. Johnson zei liever in een ‘greppel te sterven’ dan opnieuw bij Brussel te vragen om uitstel. De EU op haar beurt verklaarde dat uitstel alleen mogelijk is bij goede redenen, zoals het afronden van de ratificatie van het Brexitakkoord of nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

Londen en Brussel geven nu beide toe: er komt extra tijd zonder dat er concreet uitzicht is op acceptatie van het akkoord dat Johnson met de EU sloot. Het is niet zeker of het Lagerhuis aanstuurt op nieuwe verkiezingen hoewel de kans erop met dit uitstel (een voorwaarde voor Labour) is toegenomen.

De EU stelt als voorwaarde dat het Brexitakkoord waar Johnson voor tekende niet meer wordt opengebroken. Verder verplicht het uitstel Londen een Commissaris voor de nieuwe Europese Commissie aan te wijzen. Die zal weer opstappen zodra het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk de EU heeft verlaten. Londen moet verder beloven het functioneren van de EU niet te frustreren gedurende de extra tijd.