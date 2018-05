Europese Unie beperkt voor het eerst CO2-uitstoot van vrachtwagens

De Europese Commissie komt voor het eerst met wettelijke maatregelen om de CO2-uitstoot van zware vrachtwagens en bussen aan banden te leggen. Die uitstoot moet in 2030 minimaal 30 procent lager zijn dan in 2019. Verschillende EU-landen, waaronder Nederland, vinden de Commissievoorstellen niet ambitieus genoeg.

Foto arie kievit

Het doel van de vanmiddag te presenteren maatregelen is een ‘driedubbele nul’, zegt Commissaris Sefcovic (Energie-unie): nul uitstoot, nul files, nul ongelukken. De transportsector in Europa geeft nu 11 miljoen mensen werk, levert 5 procent van het Europees bruto product en is verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot.

In het voorstel van de Commissie worden de emissie-eisen voor vrachtwagens in twee fases ingevoerd. In 2025 moeten nieuwe trucks gemiddeld 15 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019, in 2030 wordt die eis aangescherpt tot minstens 30 procent minder uitstoot. Tegen die tijd gelden de regels ook voor bussen. Voor personenauto’s en kleine vrachtwagens zijn al eerder emissie-eisen opgesteld.

Nederland zal tijdens het overleg met de EU-landen over de Commissieplannen aandringen op striktere CO2-eisen. Volgens het kabinet is een reductie met 24 procent in 2025 en 40 procent in 2030 noodzakelijk om de beloften uit het klimaatakkoord van Parijs na te leven. Litouwen, Ierland en Luxemburg delen die mening. Volgens de Commissie zijn haar plannen wel in overeenstemming met het klimaatakkoord. Ze leiden tot 54 miljoen ton minder CO2 in de lucht over de periode 2020-2030, ruwweg hetgeen Zweden in die tijd uitstoot.

Brandstofbesparing

De schonere motoren verhogen de prijs van een vrachtwagen met 1.800 euro, zegt de Commissie. Daar staat een besparing van 5.000 euro per jaar tegenover door het lagere dieselverbruik.

Om de brandstofbesparing een duwtje in de rug te geven, wil de Commissie energielabels voor banden invoeren zodat de gebruiker met één oogopslag kan zien hoe zuinig en veilig die zijn. Met de keuze voor zuinige banden bespaart de gewone automobilist 125 euro per jaar.

De Commissie komt verder met voorstellen om de veiligheid op de weg te vergroten. Binnen drie jaar moeten nieuwe wagens en trucks zijn uitgerust met een automatisch remsysteem voor gevaarlijke situaties op de weg, waarschuwingsmechanismen als de wagen van rijstrook verandert en camera’s om voetganger en fietsers tijdig te zien (alleen voor vrachtwagens). Op den duur komen daar andere verplichtingen als een alcoholslot bij. In 2017 overleden er 25.300 mensen door verkeersongelukken op de Europese wegen en waren er 135.000 ernstig gewonden. Dit is naast groot menselijk leed ook een economische schadepost: 120 miljard euro per jaar volgens de Commissie. Ze denkt dat de nieuwe veiligheidsmaatregelen de komende jaren zeker 10 duizend mensenlevens redden.