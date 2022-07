Europese steun voor sancties tegen Rusland daalt, terwijl militair ingrijpen populairder wordt

Bewoners van de stad Bachmoet in de Oost-Oekraïense regio Donetsk proberen een brand te blussen die na een Russische aanval is uitgebroken. Beeld Anadolu Agency via Getty

Dat blijkt uit recent onderzoek van Euroskopia. Nog altijd is een meerderheid van Europeanen voor sancties tegen Rusland. In totaal is 52 procent voor sancties tegen alle Russische bedrijven, inclusief gas- en oliebedrijven. De steun is het grootst in Spanje, Polen en Portugal (meer dan 62 procent), terwijl maar respectievelijk 32 en 38 procent van de Grieken en Oostenrijkers de sancties steunt. In Nederland is 61 procent van de bevolking voorstander van de sancties. In Frankrijk (61 naar 49 procent) en Italië (50 naar 36 procent) is de steun voor de sancties sinds maart sterk teruggelopen.

Oekraïne geniet nog altijd veel steun onder de Europese bevolking, zegt onderzoeker Asher van der Schelde van I&O Research, dat deelneemt in Euroskopia. ‘Rusland wordt verantwoordelijk gehouden voor de oorlog, en de overgrote meerderheid vindt dan ook dat de EU Oekraïne moet beschermen. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat bijna alle Europeanen zich zorgen maken om de stijgende energieprijzen. Daarom zien we dat in sommige landen, vooral Frankrijk en Italië, de steun voor sancties iets afneemt.’

Euroskopia, een samenwerkingsverband van acht Europese onderzoeksbureaus, peilde tussen 11 en 30 juni de mening van ruim 9.000 burgers in negen landen. Samen zijn deze landen – Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Polen, Griekenland, Portugal, Griekenland, Oostenrijk en Nederland – goed voor 76 procent van de bevolking van de hele Europese Unie. Het onderzoek onder 1.100 Nederlanders is gedaan door I&O Research, de Volkskrant is de vaste mediapartner.

Het is nu bijna vijf maanden geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel, en de Europese leiders denken voorzichtig na over een uitweg uit de oorlog. Zo heeft de Franse president Emmanuel Macron meermaals gezegd dat Rusland en Oekraïne op een dag met elkaar om de tafel zullen moeten, tot ergernis van zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky. Macron zou zich te diplomatiek gedragen en te toegeeflijk tegenover Rusland zijn.

Deelnemers aan het onderzoek kregen ook de vraag hoe zij het liefst zien dat de EU zich opstelt in de Russische invasie in Oekraïne. Een grote groep, 44 procent, heeft een voorkeur voor terughoudendheid en wil dat de EU Oekraïne alleen steunt met diplomatieke middelen. Maar een diplomatiek signaal als het recente Oekraïense kandidaat-lidmaatschap van de EU valt niet bij iedereen in goede aarde. In Nederland vindt maar 41 procent dat een goed idee, tegenover gemiddeld de helft van alle ondervraagden.

Een niet onaanzienlijke minderheid van 31 procent zit juist in het fanatieke kamp en zou graag zien dat Europese lidstaten militair ingrijpen in Oekraïne, waarvan 9 procent zelfs een interventie in Rusland zou steunen. In alle landen is die minderheid groeiende. In februari, aan de vooravond van de oorlog, was nog slechts 26 procent van de Europeanen voor militaire acties. Vooral in Portugal en Spanje is een meerderheid voor militair ingrijpen, ook veel Nederlanders (43 procent) zijn voor militaire acties.

Europese burgers vrezen ondertussen dat de oorlog in Oekraïne uitmondt in een Derde Wereldoorlog. Een kwart is daar erg bang voor, meer dan de helft een beetje bang. Nederlanders zijn aanzienlijk minder bang: slechts eentiende is erg bang voor een wereldoorlog, 30 procent in het geheel niet.