Europese satelliet ontsnapt aan botsing met internetsatelliet – het wordt druk in de ruimte

Maandag voerde de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een koerscorrectie uit met aardobservatiesatelliet Aeolus. De manoeuvre was nodig om een botsing met een Starlink-satelliet van SpaceX te voorkomen.

Wetenschappers van ESA voerden de correctie met de hand uit. ‘De manoeuvre vond een halve omloop voor de potentiële botsing plaats’, schreef ESA op Twitter. ‘Dit was de eerste keer dat we een botsingscorrectie moesten uitvoeren om niet op een ‘megasterrenbeeld’ te botsen.’

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U ESA Operations

Met ‘megasterrenbeeld’ doelt de organisatie op internetsatellieten zoals Starlink van SpaceX, dat er vanaf de aarde uitziet als een soort bewegend sterrenbeeld. Dat soort satellieten, bedoeld om iedereen op aarde internet te geven, vliegen straks met zijn honderden tot duizenden in gecoördineerde groepjes rond de planeet.

ESA uitte haar zorgen over de veiligheid van de infrastructuur in de ruimte, nu in het kader van dit soort projecten een hele zwik nieuwe satellieten de lucht in wordt gestuurd. Eerder meldde ook de Internationale Astronomische Unie dat zij zich zorgen maakt. Volgens de astronomen zouden dit soort satellieten het zicht op de kosmos verpesten en toekomstige astronomische waarnemingen in gevaar brengen.

Door de toenemende drukte rond de aarde worden koerscorrecties steeds normaler, vreest de ESA. ‘Nu het aantal satellieten stijgt door megasterrenbeelden zoals Starlink, is het in de toekomst niet langer mogelijk dit soort correcties met de hand te doen.’ Naar eigen zeggen werkt ESA daarom aan een kunstmatig intelligent systeem dat de correcties moet gaan uitvoeren. ‘Automatische systemen worden noodzakelijk om onze infrastructuur in de ruimte te beschermen.’

Verbazing

Het bericht van ESA wekte in ruimtevaartkringen enige verbazing. ‘Hmm. Wij bewegen onze satellieten gemiddeld eens per week en brengen vervolgens geen persbericht naar buiten om te melden om wie we heen moesten vliegen’, reageert Matt Desch op Twitter. Desch is directeur van ruimtevaartbedrijf Iridium, dat een netwerk van communicatiesatellieten beheert.

Hmmm. We move our satellites on average once a week and don't put out a press release to say who we maneuvered around... https://t.co/L4XyoQVydP Matt Desch

ESA zelf schrijft dat koerscorrecties inderdaad vaker voorkomen. Zo moesten haar satellieten in 2018 in totaal 28 keer uitwijken voor voorwerpen in hun baan. Maar, voegt de organisatie toe, ‘het is zeer zeldzaam om een koerscorrectie uit te voeren om botsing met een actieve satelliet te voorkomen. De meeste correcties zijn nodig om dode satellieten te ontwijken, of scherven afkomstig van een eerdere botsing.’

Bij ESA leeft het idee dat haar satelliet eigenlijk voorrang had moeten krijgen. De Aeolus-satelliet was al negen maanden aanwezig in het stuk van de ruimte waar Starlink44 later bij kwam. Het risico op botsing met de nieuwkomer was grofweg een op duizend, tienmaal hoger dan de grenswaarde die satellietbeheerders aanhouden voor bijsturen. ‘Daarom informeerden we SpaceX’, zei Holger Krag, hoofd ruimtepuin bij ESA tegen zakenblad Forbes. ‘Maar ze zeiden dat ze niet van plan waren iets te doen. Het was toen in elk geval duidelijk wie er moest handelen.’ SpaceX was niet bereikbaar voor een reactie.