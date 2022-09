Europese Rekenkamer: EU laks bij tegengaan illegale visserij

Medewerkers van de Algemene Inspectiedienst in een rubberen motorboot op weg naar een vissersschip voor een controle. Beeld ANP / Phil Nijhuis

‘De controles zijn niet zo doeltreffend als ze zouden moeten zijn’, concludeert de Europese Rekenkamer in een vandaag gepresenteerd rapport over de controlesystemen in de EU om illegale visserij tegen te gaan. Op papier zien de controlemechanismen er goed uit, maar de uitvoering laat te wensen over. De bereidheid om te controleren verschilt per lidstaat en de boetes voor frauderende vissers zijn soms zo laag (Cyprus: gemiddelde boete 200 euro) dat die geen effect hebben.

Europa beloofde dat de illegale visserij in 2020 zou zijn uitgebannen. ‘Een doelstelling die niet is gehaald’, concludeert de Rekenkamer. Terwijl Europa het voorbeeld voor de rest van de wereld zou moeten zijn, stelt Rekenkamer-lid en verantwoordelijke voor het rapport Eva Lindström. Met 79 duizend boten is de EU een belangrijke visser op zee, daarnaast is ze de grootste visimporteur van de wereld. Illegale visserij bedreigt het leven in zeeën en oceanen, bij eenderde van de vissoorten is nu al sprake van overbevissing.

Overtreden

Lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controle op hun eigen vissersvloot, waar die ook ter wereld vist. De EU heeft regels voor de toegang tot visgronden, de totale toegestane vangsthoeveelheden en het te gebruiken vistuig. De Rekenkamer concludeert dat die regels vaak worden overtreden, omdat er niet wordt opgetreden.

Opvallend is dat ruim driekwart van de tussen 2015-2019 geconstateerde 69.400 overtredingen werden gerapporteerd in maar vier lidstaten. Italië nam met 46 procent het leeuwendeel van deze geregistreerde overtredingen voor zijn rekening, gevolgd door (toen nog EU-lid) Groot-Brittannië (12 procent), daarna Griekenland (11 procent) en Spanje (8 procent). ‘Andere lidstaten kunnen hiervan leren’, aldus Lindström. Grote visnaties als Nederland, Frankrijk en Denemarken zijn aanzienlijk minder actief bij het opsporen van visfraude.

Naast meer controles bepleit de Rekenkamer ook hogere en meer uniforme boetes voor de fraudeurs. Nu komt de Cypriotische visser weg met gemiddeld 200 euro, zijn collega uit Spanje moet rekening houden met een boete van 7.000 euro. ‘Het grootste probleem is dat in sommige lidstaten de sancties niet in verhouding staan tot het economische voordeel dat aan de inbreuken wordt ontleend, en dat zij niet afschrikwekkend zijn’, aldus de Rekenkamer. De gemiddelde boete in Nederland voor een frauderende visser is 3.800 euro.

Import

Ook bij de import van vis schiet het toezicht tekort. De vangstcertificeringsregels – die moeten voorkomen dat illegaal gevangen vis in Europa op de markt komt – worden niet overal even goed nageleefd. ‘We hebben aanzienlijke verschillen in de reikwijdte en kwaliteit van de controles en verificaties vastgesteld’, concludeert de Rekenkamer. Zo voldeden Denemarken en Polen niet aan de EU-verplichting om minimaal 5 procent van de geïmporteerde vis te inspecteren. Vier lidstaten (Hongarije, Roemenië, Zweden en Slowakije) vroegen tijdens de onderzochte periode (2016 en 2019) nooit het exporterende land om aanvullende informatie.

Verder houden de lidstaten hardnekkig vast aan papieren documenten om de certificering van de vangsten te controleren. Dat is inefficiënt en verhoogt de kans op fraude, aldus de Rekenkamer. De lidstaten weigeren het beschikbare elektronische systeem te gebruiken.

De ‘rode kaart’ (exportverbod) voor sjoemelende exporterende landen wordt nauwelijks gebruikt. En als die toch getrokken wordt, dan voor landen als Cambodja en de Comoren die nauwelijks vis naar de EU exporteren. In 2019 werd 0,01 procent van de geïmporteerde vis geweigerd omdat die illegaal gevangen was, een fractie van de werkelijke visfraude.

De Rekenkamer denkt dat de illegale visvangst tussen de 11 en 19 procent van de totale vangst beslaat. Die raming is gebaseerd op onderzoek uit 2005, actuelere cijfers zijn niet voorhanden.

De Rekenkamer hekelt de onwil bij de lidstaten om visfraude aan de pakken. De cijfers over de fraudeomvang zijn niet nieuw, voorstellen om de regels aan te scherpen liggen klaar, maar de EU-landen dralen bij de invoering ervan. ‘Het is hoog tijd om het net aan te trekken’, aldus Lindström.