Europese organisaties: ‘Schrap importheffingen Aziatische zonnepanelen’

De importheffingen op zonnepanelen en -cellen uit China, Taiwan en Maleisië moeten worden afgeschaft. En wel per 3 september, wanneer de Europese Commissie besluit of de heffingen worden verlengd. Dat schrijven ruim 250 organisaties en bedrijven uit de Europese Unie in een brief aan voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Onder de ondertekenaars is Uneto-VNI, de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.

Chinese fabrieksarbeiders werken aan een zonnepaneel van Suntech Power Holdings in Wuxi, China. Foto REUTERS

De importheffingen werden vijf jaar geleden ingevoerd om de Europese zonnepanelenindustrie te beschermen tegen de massale instroom van goedkope panelen uit Azië, met name China. Een mislukking, menen de Europese organisaties. Er is nog steeds nauwelijks een zonnepaneelindustrie te bekennen in Europa. Ondertussen zou het duurder maken van zonnepanelen door importheffingen schade toebrengen aan de zonne-energiesector als geheel: hoe duurder de zonnepanelen, hoe minder snel mensen geneigd zijn ze op hun dak te leggen. Dat werkt de energietransitie tegen én kost banen, aldus de briefschrijvers.

Verre van kansloos

De oproep is verre van kansloos: Juncker kondigde in februari vorig jaar al aan uiteindelijk af te willen van de importheffing. Bovendien werd de heffing de laatste maanden stukje bij beetje afgebouwd.

Ook Nederland kent amper zonnepaneelbouwers. De paar bedrijven die wel actief zijn, worden niet getroffen door het afschaffen van de importheffingen, denkt Amelie Veenstra van Holland Solar, branchevereniging voor de Nederlandse zonne-industrie en mede-ondertekenaar van de brief. In Nederland zijn alleen een paar zonnepaneelproducenten die een nichemarkt aanspreken. Zoals Kameleon Solar, dat gekleurde panelen bouwt. Die concurreren niet direct met Chinese goedkopere panelen. Bovendien, merkt Veenstra op, halen veel van deze producenten de zonnecellen voor hun panelen weer uit Azië. Zij hebben dus profijt van het afschaffen van de importheffingen.

Cel of paneel? Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Ze worden met meerdere tegelijk gemonteerd op zonnepanelen.

Daniël Kuijk, directeur van Energyra, is het met Holland Solar eens. Als nieuwe zonnepaneelproducent moet zijn bedrijf vanaf oktober als enige in Nederland op industriële schaal gaan produceren. Hij gaat ervan uit dat de Europese Commissie de importheffingen zal afschaffen. ‘Voor ons verandert daarmee niets. Wij zitten in een ander marktsegment.’ Energyra wil met nieuwe technologie zonnepanelen bouwen die een hoger rendement halen, langer meegaan en milieuvriendelijker zijn dan de Chinese zonnepanelen – en dus duurder zijn.

Kuijk meent dat de importheffingen weinig uithalen. ‘Juncker wil Europese zonnepanelen. Daarvoor zijn geen importheffingen nodig, maar maatregelen die het gebruik van kwalitatief hoogwaardige panelen stimuleren.’ Hij noemt het instellen van eisen aan de milieuvriendelijkheid van panelen. Of het verhogen van de subsidieduur voor zonneparken van vijftien naar vijfentwintig jaar, zodat projectontwikkelaars eerder geneigd zijn zonnepanelen te kopen die lang meegaan.