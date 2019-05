Europese onkostenvergoedingen van D66-lijsttrekker brengen ‘strenge’ partij in verlegenheid

Het korte antwoord: Sophie in ’t Veld mag gebruik maken van de regeling. ‘Wat ons betreft heeft ze geen enkele regel overtreden’, zegt een woordvoerder van het Europees Parlement. Dat is ook niet zo moeilijk, want er zijn amper regels voor de talloze onkostenpotjes waar europarlementariërs gebruik van kunnen maken.

D66 heeft de afgelopen jaren juist gestreden voor strengere voorwaarden. Zo pleitte D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy samen met SP-collega Dennis de Jong voor een lagere dagvergoeding, zeker voor leden van het Europees Parlement die toch al in Brussel wonen. De Jong is dan ook verbaasd dat de in Brussel woonachtige In ’t Veld, die al 15 jaar in het Europees Parlement zit, wél de vergoeding incasseert. ‘Als ik in Brussel zou wonen, had ik er geen gebruik van gemaakt.’ Als ze van de dagvergoeding had afgezien, zou het om heel veel geld zijn gegaan. Alleen al in 2018 kreeg de D66’er 87 keer de dagvergoeding, die automatisch wordt overgemaakt als iemand aanwezig is.

D66’er Gerbrandy, die zelf in Den Haag woont, vindt de reactie van De Jong ‘heel makkelijk’. ‘Het is een hele lastige als je zelf niet in die situatie zit. Het gaat om de regels en die heeft ze keurig gevolgd. Sophie gaat wekelijks naar Den Haag voor bewindsliedenoverleg, dan heeft ze ook kosten. Daar gebruikt ze ook die dagvergoeding voor, begrijp ik.’ Van het EP mag dat ook. ‘Ik heb het gedubbelcheckt’, aldus de woordvoerder van het EP. ‘Er staat nergens hoe je dat geld moet gebruiken.’

Ander declaratiepotje

Ook In ’t Veld zelf verweerde zich na een artikel in HP/De Tijd met het argument dat ze de dagvergoeding gebruikt voor de kosten die ze maakt tijdens haar verblijf in Nederland. Alleen ontdekte het maandblad dat ze in 2018 voor enkele hotelovernachtingen weer een ander Europees declaratiepotje gebruikte: de zogenoemde 4.513 euro bureaukosten die europarlementariërs maandelijks krijgen voor algemene uitgaven.

D66 noemt dat ‘een administratieve fout’. Het voor de hotelovernachtingen gebruikte geld is door In ’t Veld teruggestort in het potje voor de bureaukosten. ‘Maar alleen omdat het niet in lijn was met onze eigen gedragscode’, aldus een woordvoerder van de partij, die niet kan zeggen om hoeveel geld het gaat. Formeel hoeven partijen geen verantwoording af te leggen over de besteding van de bureaukostenvergoedingen. Partijen als D66 en SP doen dat wel.

Dat In ’t Veld in Brussel woont, maar desondanks de dagvergoeding ontvangt, noemt de woordvoerder van D66 ‘niet gek’. ‘Het is een gerechtvaardigde vraag, maar voor ons verandert er wat dat betreft niets. In ’t Veld is 90 dagen per jaar in Nederland. Ze maakt gewoon veel kosten.’