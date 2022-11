Europese noodwet moet energietransitie opvoeren: veel sneller vergunning voor zon- en windparken

Windpark Hollandse Kust Zuid, voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Versnelling is volgens de Commissie bittere noodzaak, omdat procedures voor de aanleg van wind- en zonneparken nu vele jaren vergen. Die tijd is er niet meer, nu de energiecrisis in Europa steeds dramatischer vormen aanneemt. De Commissie vreest met name gastekorten in de winter van 2023/24, nu de toevoer vanuit Rusland bijna volledig is stilgevallen door de oorlog in Oekraïne en het opblazen van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. De vrees is groot dat komende zomer deze voorraden, die nu nog nokvol zitten, niet voldoende gevuld kunnen worden.

‘De aanhoudende crisis vraagt om tijdelijke, maar onmiddellijke actie’, aldus de voorlopige versie van het ‘buitengewone’ voorstel, waarvan een voorlopige versie in handen is van de Volkskrant. De Commissie presenteert de wetgeving naar verwacht op woensdag. De Commissie maakt daarbij gebruik van Artikel 122 (een noodprocedure in tijden van energiecrises), waardoor het voorstel niet langs het Europarlement hoeft en de maatregelen ingaan zodra de lidstaten akkoord zijn.

Revolutionaire voorstellen

De voorstellen zijn op een aantal punten revolutionair. Zo is voor de aanleg van kleinere zonneparken tot 15 kilowatt, waarbij het merendeel van de opgewekte energie lokaal wordt gebruikt, feitelijk geen vergunning meer nodig: als aanvragers binnen een maand geen goedkeuring hebben, kan met de bouw worden begonnen. Ook zonnepanelen op bestaande gebouwen moeten binnen een maand een vergunning krijgen.

Verder moet de opwek van windenergie versnellen. Dit kan onder meer met de ombouw van bestaande windparken naar velden met nieuwe, grotere turbines. Momenteel raakt een flink aantal Europese windparken aan het eind van de levensduur. Voor deze parken dreigt tussen nu en 2025 sloop, waardoor 38 gigawatt aan vermogen verdwijnt. Dit staat op papier gelijk aan de productie van bijna tachtig keer het vermogen van de Zeeuwse kerncentrale van Borssele. Als deze turbines verdwijnen, wordt de energiecrisis nog dieper, waarschuwt de commissie.

Dit type park mag straks zonder veel omhaal van nieuwe, grotere turbines worden voorzien. Als de capaciteit van het nieuwe park met niet meer dan 15 procent groeit, moet toestemming binnen een maand geregeld zijn. Als het nieuwe vermogen groter is, mag de vergunningsprocedure maximaal een jaar vergen.

De maatregelen moeten voor een jaar gaan gelden, met mogelijk verlenging als de situatie op energiegebied niet flink verbeterd is.