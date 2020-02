Europese missie voor naleving wapenembargo Libië

Libische militaire voertuigen rijden begin februari vanuit Misrata naar de frontlinie. Beeld Reuters

Over de deelname van Nederland en andere landen zal pas worden gesproken als er een operationeel plan ligt. Volgens Borrell was er op voorhand veel belangstelling voor deelname onder de lidstaten van de Europese Unie. Minister Blok zei eerder dat Nederland zich ‘constructief’ zal opstellen tegenover zo’n missie.

Tot de operatie werd maandag besloten door de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie, na wekenlange onderhandelingen. Aanvankelijk leek de operatie getroffen te worden door een veto van Oostenrijk. De regering van bondskanselier Kurz vreest dat de aanwezigheid van Europese schepen tot meer migratie zal leiden, omdat de schepen volgens internationaal recht verplicht zijn migranten op te pikken.

Om die reden werd in maart 2019 de inzet van schepen in de zogeheten Operatie Sophia stopgezet, onder druk van de toenmalige Italiaanse regering. Borrell ontkende overigens dat die operatie, ingesteld om mensensmokkel te bestrijden, een aanzuigend effect had. Volgens hem daalde het aantal migranten vanuit Libië juist.

Om Oostenrijk tegemoet te komen hebben de ministers van Buitenlandse Zaken nu afgesproken dat de schepen die deel uitmaken van de nieuwe missie worden teruggetrokken als blijkt dat hun aanwezigheid tot meer migratie leidt.

Systematisch geschonden

Bij de conferentie van Berlijn in januari werd een internationaal wapenembargo tegen de strijdende partijen afgekondigd. Dat wordt systematisch geschonden, aldus Borrell. De nieuwe missie moet de naleving van het wapenembargo gaan handhaven. EU-vertegenwoordiger Borrell erkent dat wapens Libië niet alleen via zee bereiken. ‘Maar we doen wat we kunnen. We kunnen nu eenmaal geen grondtroepen naar het grensgebied tussen Libië en Egypte sturen’, aldus Borrell.

Voor Europa staat in Libië veel op het spel. ‘De migratieproblemen van Europa kunnen niet worden opgelost als Libië een mislukte staat blijft’, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas afgelopen weekend. Tot dusverre heeft de Europese Unie echter geen rol van betekenis kunnen spelen in het Libische conflict. Europa dreigt irrelevant te worden, zei Borrell eerder. Hij noemde het onbestaanbaar dat een belangrijke maritieme missie zou worden tegengehouden door Oostenrijk, een land zonder marine.

Onder druk van de andere Europese landen gingen de Oostenrijkers maandag toch akkoord, al zei de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg de ontwikkeling van de migratie uit Libië nauwlettend in de gaten zou houden.