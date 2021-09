Europese leiders boos op Biden wegens gebrek aan loyaliteit: ‘Met Trump was het tenminste duidelijk’

EU-president Charles Michel, de Amerikaanse president Joe Biden en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Beeld AFP

‘Met de nieuwe regering van Joe Biden is Amerika terug’, zei Michel tegen verslaggevers, onder meer van Politico en Reuters, in de wandelgangen van de Verenigde Naties. ‘Wat betekent het dat Amerika terug is. Is Amerika terug in Amerika of ergens anders? We weten het niet’, aldus Michel. ‘Met Donald Trump was het tenminste heel duidelijk dat hij niet voor Europese integratie was, dat Europa er niet toe deed voor hem.’

Biden sprak daarentegen warme woorden over de transatlantische banden, maar vervolgens trokken de VS zich overhaast terug uit Afghanistan, zonder overleg met hun Europese bondgenoten. Daarna werd Europa verrast door AUKUS.

In een interview met CNN noemde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, de behandeling van Frankrijk ‘onacceptabel’. Zij vroeg Biden om uitleg. ‘Er zijn heel veel vragen die nog moeten worden beantwoord’, aldus Von der Leyen. ‘Een van onze lidstaten is behandeld op een manier die niet aanvaardbaar is, dus we willen hoe en waarom dat gebeurd is. Je moet de zaken verhelderen voordat je verder gaat met business as usual.’