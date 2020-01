Europese landen roepen Iran op geen geweld te gebruiken

LEES VERDER

Het regime in Teheran kan de dood van Soleimani niet onbeantwoord laten, maar tegelijkertijd is het regime niet gebaat bij verdere escalatie van het conflict met de VS. De oplossing: een wraakactie laten uitvoeren door een van Irans bondgenoten in de regio.

Voor veel Iraniërs was generaal Qassem Soleimani een held die zorgde voor veiligheid en stabiliteit, bovendien was hij een sleutelfiguur in de Iraanse Revolutionaire Garde. Wat heeft president Trump hiermee bereikt en hoe zal Iran reageren? Een rondgang langs Iraans-Nederlanders.

De hoogste generaal van een land ombrengen? ‘Er zijn andere manieren om een signaal af te geven.’ Gevreesd wordt voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. De Volkskrant peilde de stemming in Den Haag en onder militaire experts.

Hoe gaat Irak reageren op de dood van Soleimani? Terwijl Iran wraak belooft, roept in Irak, waar de Iraanse generaal is gedood, de stokebrand Muqtada al-Sadr zijn troepen al op om Amerikaanse doelen in het land aan te vallen.

Pas over een tijd zullen we weten wie zijn hand het meest overspeelde, maar zeker is dat door de Amerikaanse aanval er een situatie is ontstaan waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.

Sinds wanneer zijn de VS en Iran elkaar vijandig gezind? En nog vier vragen.