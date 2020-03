‘Europese landen moeten kwetsbare asielzoekers uit Griekenland opnemen’

Migranten aan de grens tussen Griekenland en Turkije. Beeld AFP

Dit zegt GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik die voor dit voorstel een meerderheid in het 705-koppige parlement heeft verzameld.

In een brief die woensdag wordt verstuurd naar de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie vraagt de breed gesteunde parlementaire werkgroep (Justitie en Veiligheid) om veel meer werk te maken van (vrijwillige) herverdeling van asielzoekers over de lidstaten. Dat zou onderdeel moeten worden van het eerder ingediende ‘actieplan’ voor Griekenland. De afgelopen dagen gaven Duitsland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg en Finland al gehoor aan het verzoek van de Europese Commissie vorige week om in elk geval 1.000 tot 1.500 alleenreizende minderjarigen van de Griekse eilanden te halen.

Het ‘zo snel mogelijk evacueren’ van alleenreizende en zieke kinderen is volgens Strik een goed begin. ‘Maar het is niet genoeg. Er zijn veel meer asielzoekers die in onmenselijke omstandigheden moeten lijden in afwachting van hun procedure.’ Op de Griekse eilanden verblijft nu een recordaantal van 42 duizend asielzoekers , waarvan circa 5.500 alleenreizende minderjarigen. ‘Maar er zitten ook gezinnen met kleine kinderen tussen, ernstig zieke mensen en ouderen die onze hulp nodig hebben. Zelfs al gaat het om tienduizend asielzoekers, voor 26 landen is dat echt te doen. Als we die solidariteit al niet eens kunnen opbrengen, hoe komen we dan ooit tot een nieuw Europees asielbeleid?’

Vorige week maakte de Europese Commissie bekend 700 miljoen euro extra uit te trekken om Griekenland te helpen met grensverdediging, opvang en asielprocedures. Dat was nadat Turkije plotseling had besloten de grens ‘open’ te zetten. Sindsdien bivakkeren duizenden migranten in het niemandsland tussen de twee grenzen. Door beide landen worden ze met geweld tegengehouden. ‘De druk moet echt van de ketel’, zegt Strik. ‘Het is hypocriet om te zeggen dat de Griekse buitengrenzen een Europees probleem zijn, en de vluchtelingenopvang en asielaanvragen vervolgens alleen aan Griekenland over te laten.’

In de brief die behalve door de Groenen ook wordt ondertekend door de voorzitters van de Europese fracties van de sociaal-democraten (S&D), christen-democraten (EPP) en de liberalen (Renew), eisen de parlementariërs dat de 700 miljoen niet alleen wordt uitgegeven aan grensbewaking. De helft van het geld zou onder andere moeten worden besteed aan fatsoenlijke opvang en aan verbetering van de asielprocedures. De Groenen willen ook dat ‘herverdeling van vluchtelingen en een solidariteitsmechanisme’ vast onderdeel wordt van het nieuwe asielbeleid dat de Europese Commissie volgende maand zegt te gaan presenteren.

De vorige Europese Commissie kreeg de handen niet op elkaar een voor een verplichte herverdeling van asielzoekers omdat een aantal Oost-Europese landen zich daartegen verzette. Sommige lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, hebben verschillende keren spontaan aangeboden asielzoekers op te nemen, bijvoorbeeld vorige zomer toen de Italiaanse minister Matteo Salvini de havens gesloten hield voor reddingsschepen met migranten.

Nederland weigert tot nog toe vluchtelingen op te nemen omdat het vindt dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste land waar ze de EU binnenkomen, conform de zogeheten Dublin-regeling. Deze regeling is echter toe aan herziening nu de landen met grenzen aan de Middellandse Zee onevenredig worden belast. Een andere tekortkoming is dat niet alle lidstaten dezelfde asielprocedures volgen waardoor asielzoekers met hulp van smokkelaars tussen landen blijven ‘shoppen’.

Ook de liberale fractie in het Europese parlement, waarin D66 en de VVD zijn vertegenwoordigd, steunt het voorstel van de vakcommissie. ‘Wij vinden het heel belangrijk dat randvoorwaarden over humanitaire opvang en herverdeling zijn verankerd in nieuwe afspraken met Turkije en Griekenland waarmee veel geld is gemoeid‘, zegt woordvoerder Stefan de Koning van D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld. ‘We willen geen afspraken op de achterkant van een bierviltje meer, zoals bij de Turkije-deal.‘