Europese landen beginnen met evacuatie van hun burgers uit Niger

Amerikaanse, Italiaanse en andere Europese burgers komen met de evacuatievlucht aan in Rome. Beeld Reuters

De komende dagen zullen nog meer evacuaties plaatsvinden, onder andere door Spanje. Op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey hebben zich woensdag honderden burgers uit voornamelijk westerse landen verzameld om in veiligheid te worden gebracht. Het is nog onduidelijk of onder hen ook Nederlanders zijn. Nederland ‘doet er op dit moment alles aan’ om Nederlanders die in Niger verblijven en willen vertrekken op internationale evacuatievluchten te krijgen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De operatie van Franse en Italiaanse militairen werd in gang gezet terwijl de dreiging toenam van een militaire interventie door Afrikaanse landen om een einde te maken aan de staatsgreep. De ministers van Defensie van Ecowas, een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, komen woensdag bijeen in Nigeria om de situatie in Niger te bespreken.

De groep landen dreigde zondag met militaire actie als de afgezette president Mohamed Bazoum niet wordt vrijgelaten en in zijn functie wordt hersteld. De coupplegers weten echter nog van geen wijken. Bazoum, die maandag in zijn paleis bezoek van de president van Tsjaad, werd dinsdag een hart onder de riem gestoken door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Grenzen weer open

In Parijs landden twee toestellen met in totaal 262 passagiers, voornamelijk Fransen. Aan boord waren ook burgers uit België, Portugal, Libanon, Ethiopië en Niger. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib sprak haar ‘grote dank’ uit voor de evacuatie door Frankrijk van vijftien landgenoten. ‘De veiligheid van onze landgenoten is onze grootste bekommernis’, aldus Lahbib op Twitter.

Met een Italiaans militair vliegtuig werden 99 burgers naar Rome gevlogen. Onder hen waren ook Amerikanen en andere buitenlanders. Frankrijk wilde afgelopen nacht met een derde vlucht nog meer burgers uit diverse landen in veiligheid brengen, maar deze werd geannuleerd. Verwacht wordt dat zij woensdag alsnog geëvacueerd worden. Frankrijk heeft troepen gelegerd in Niger, een voormalige Franse kolonie, die onder andere helpen bij de strijd tegen islamitische militanten gelieerd aan IS en Al Qaida.

De komende dagen zullen nog meer buitenlanders Niger proberen te verlaten nu de militaire machthebbers de grenzen en het luchtverkeer met vijf omliggende landen weer hebben geopend. De junta besloot dinsdag hiertoe. Het gaat om Tsjaad, Algerije, Mali, Burkina Faso en Libië. Van deze landen steunen de militaire machthebbers in Burkina Faso en Mali openlijk de nieuwe machthebbers in Niger.

Bevrijding

Beide landen hebben Frankrijk en Ecowas gewaarschuwd niet militair in te grijpen. Volgens Burkina Faso en Mali zal een militaire interventie neerkomen op een ‘oorlogsverklaring’. Het is niet duidelijk of ze bereid zijn de junta militair te hulp te komen als de Ecowas-landen met een interventiemacht zullen proberen Bazoum weer aan de macht te helpen. Het afgezette staatshoofd is door militairen van zijn presidentiële garde onder huisarrest geplaatst in het paleis.

De Franse regering wilde dinsdag bevestigen noch ontkennen dat het toestemming van Bazoums regering had gekregen om de president te bevrijden. Frankrijk ging de afgelopen decennia over tot diverse militaire interventies in voormalige Afrikaanse koloniën. Als onderhandelingen tot niets leiden, zou Parijs mogelijk deze klus nu willen overlaten aan de Ecowas-landen om de indruk te vermijden dat het zich weer als een kolonisator gedraagt.

Frankrijk moet ook rekening houden met anti-Franse sentimenten onder de bevolking van Niger, Mali en Burkina Faso. Op zondag liep een demonstratie in Niamey, bedoeld als steunbetuiging aan de coupplegers, uit de hand toen de Franse ambassade werd aangevallen. Sinds de staatsgreep wordt tijdens demonstraties uitbundig met Russische vlaggen gezwaaid. De militaire autoriteiten in Burkina Faso en Mali hebben de banden aangeknoopt met Moskou en het Russische huurlingenleger Wagner.