Europese hekken tegen mensen belemmeren ook dieren. En dat is mogelijk in strijd met Europese regels

De Europese bizon in het Poolse Woud van Bialowieza. Beeld ANP

Het ging precies nul keer over dieren en natuur, toen tijdens de EU-top in Brussel staten pleitten voor extra geld voor grenshekken. Dat had wel gemogen, gemoeten misschien zelfs. Want grenshekken zouden weleens in strijd kunnen zijn met Europese regels voor beschermde dieren, als die door hekken het leven zuur wordt gemaakt.

Dat zegt jurist Arie Trouwborst, hoofddocent aan de universiteit van Tilburg. In 2016 publiceerde hij samen met onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Biology een onderzoek naar de juridische aanvechtbaarheid van grenshekken vanuit het oogpunt van natuurbescherming. Het plaatsen van (grens)hekken is, bijvoorbeeld, in strijd met de Habitatlijn uit 1992.

Volgens Trouwborst is de aanvechtbaarheid van grenshekken niet afgenomen sinds 2016. ‘Als een natuurbeschermingsorganisatie nu naar de Europese rechter zou stappen, denk ik dat je behoorlijke kans maakt zo’n zaak te winnen’, zegt Trouwborst desgevraagd.

De urgentie van dit probleem voor dieren is door de nieuwste voornemens alleen maar groter geworden, zegt John Linnell, een Noorse ecoloog en mede-auteur van het artikel in PLOS Biology. ‘Sinds ons artikel is de belangrijkste versperring de grens van Polen, Litouwen en Letland met Belarus. Ook Finland denkt erover een hek te bouwen aan de Russische grens. Het probleem wordt dus zeker groter.’

Verontrustender vindt Linnell de toenemende aanleg van andersoortige hekken, zoals die tegen wilde zwijnen in Duitsland, om verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te bedwingen. ‘Dat zijn honderden kilometers aan hekken. Het gaat om de som van al deze hekwerken door Europa, en om de mentaliteit erachter: die is erop gericht het verkeer tussen mensen, en ook dieren, te beperken, in plaats van te vergemakkelijken’.

Openingen voor dieren

Het betreft ‘alle grotere diersoorten die enkel over de grond bewegen’, zegt Jeroen Helmer van Ark Rewilding Nederland (een instelling die zich beijvert om verdwenen diersoorten terug in het landschap te krijgen): ‘De wolf, de bruine beer, de Europese lynx, de das, goudjakhals, wisent, eland: allemaal dieren die zich in principe ook thuis kunnen voelen in Nederland.’

Volgens Helmer gaat het overigens niet alleen om het belemmeren van diersoorten in de uitbreiding van hun leefgebied: ‘Hekken beperken populaties ook in het uitwisselen van genen. Hoe minder contact met verse populaties mogelijk is, hoe minder gevarieerd die genenpoel wordt, wat op den duur ook een probleem kan worden voor de bestaande populaties.’

Jurist Trouwborst sluit niet uit dat er bij plannen voor nieuwe hekwerken tegenwoordig meer aandacht is voor de effecten op lokaal wild. ‘Toen Polen in 2021 ‘muren’ van prikkeldraad ging bouwen langs de Belarussische grens, liepen die dwars door het beroemde oerbos Bialowieza. Daar was toen veel over te doen. Poolse autoriteiten hebben toen toegezegd openingen te maken waar dieren doorheen zouden kunnen.’

Een overheid die hekken wil plaatsen, doet er volgens Trouwborst goed aan rekening te houden met de effecten op de natuur. ‘Wanneer rollen prikkeldraad worden neergelegd, kunnen dieren daarin verstrikt raken en op ellendige wijze aan hun einde komen. Dat is in Slovenië met veel herten gebeurd.’

Het valt op te lossen door doorgangen in de hekken te maken. Als autoriteiten willen voorkomen dat door openingen voor dieren ook mensen gaan, zullen die plaatsen bewaakt moeten worden met camera’s en mogelijk mensen, wat vaak te duur zal worden gevonden, denkt Trouwborst.

IJzeren Gordijn

Toch zit er weinig anders op, wat hem betreft: ‘Er geldt een Europees verbod op het doden, vangen en verstoren van beschermde dieren, dus als je kunt voorzien dat een hek dat effect zal hebben, moet je het volgens de wet achterwege laten. Tenzij een ontheffing is verleend, maar die moet weer aan strenge voorwaarden voldoen: je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat er geen alternatieven zijn om het doel te bereiken.’

Het is Trouwborst niet bekend of sinds zijn publicatie in 2016 enige Europese beschermingsorganisatie juridische actie heeft ondernomen. Toch acht hij de kans groot dat een beroep op de Europese maatregelen succesvol zal blijken, zoals in Nederland de laatste tijd veel milieuzaken (bijvoorbeeld over stikstof) succesvol worden aangevochten bij de rechter.

Volgens een rapport dat het Europees Parlement vorig jaar liet opstellen door een onderzoeksbureau, nam het aantal kilometers hek aan de Europese buitengrenzen sterk toe. Twaalf EU-landen hebben op dit moment in totaal 2.048 kilometer grenshekken staan. Dat was in 2014 nog 315 kilometer. Inmiddels hebben twaalf landen bij de Europese Commissie gevraagd om extra geld voor nog meer hekwerk. De Europese buitengrenzen bestaan uit 42 duizend kilometer kust en zo’n 9.000 kilometer land.

Het effect van al dat hekwerk op dierpopulaties is onmiskenbaar, zeker als het om grote lengtes gaat. Zo wordt algemeen aangenomen dat de opmars van de wolf mede het gevolg is van het neerhalen van het IJzeren Gordijn in 1989. Het roofdier had er enkele decennia voor nodig om Nederland te heroveren, maar vanaf het begin van deze eeuw was de verspreiding vanuit Oost-Europa duidelijk waarneembaar. Die heropleving was overigens niet alleen te danken aan de ontmanteling van het Oostblok, maar ook aan strengere beschermingsmaatregelen in Europees verband.

Helmer van ARK (een internationale beweging) heeft geen concrete plannen voor juridische stappen, maar: ‘Wij hebben in principe wel de morele plicht zo’n juridische beweging op gang te brengen. Uit een club als ARK zou het moeten kunnen komen.’

Wordt mogelijk vervolgd.