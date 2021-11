Europese goedkeuring voor coronavaccinatie kinderen onder de 12

Een 7-jarige krijgt op woensdag het Pfizer-vaccin in Montreal, Canada. Ook Israël is al begonnen met het vaccineren van kinderen onder de 12. In Nederland moet de Gezondheidsraad daarover nog advies uitbrengen. Beeld AFP

De kinderdosering is drie keer lager dan bij jongeren en volwassenen. De afweerreactie van kinderen is sterker, met een lagere dosis maken zij net zoveel antistoffen aan. De effectiviteit en de veiligheid van het vaccin werden onderzocht bij bijna 2.000 jonge kinderen. Van de 1.305 kinderen die waren gevaccineerd, werden drie kinderen ziek door het coronavirus, onder de 663 kinderen in de placebogroep (die een nepinjectie kregen) waren dat er 16. Geen van de kinderen kwam in het ziekenhuis terecht, ze telden mee als ze minstens één coronasymptoom hadden, zoals keelpijn of een loopneus.

Van ernstige bijwerkingen was geen sprake, de kinderen hadden hooguit last van een zere arm, hoofdpijn of vermoeidheid. Dat maakt de balans voor de inzet van de vaccins positief, zei Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdagmiddag op een persconferentie.

De vraag is alleen of alle kinderen die coronaprik wel moeten krijgen. De kans dat zij ernstig ziek worden van het virus is minimaal. Van alle ziekenhuispatiënten met corona in Nederland is slechts 0,7 procent jonger dan 4 jaar en 0,1 procent tussen de 5 en de 11 jaar. De kinderen die na een corona-infectie moeten worden opgenomen, kampen vaak met een ernstige ontstekingsreactie.

Kinderartsen terughoudend

Kinderartsen zijn daarom zeer terughoudend. ‘Wij verzetten ons ertegen dat kinderen worden ingezet als instrument omdat volwassenen onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen’, aldus voorzitter Károly Illy, kinderarts en OMT-lid, op de site van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het is aan de Gezondheidsraad om te bepalen hoe breed het vaccin zal worden ingezet. CBG-voorzitter De Boer denkt dat het belang het grootst is bij kinderen met een ernstige ziekte, zoals kanker, diabetes of een hartkwaal. Zij lopen een groter risico op een ernstig beloop van een infectie.

Kinderartsen wijzen erop dat de groep onderzochte gevaccineerde kinderen nog te klein is om iets te kunnen zeggen over zeldzame, ernstige bijwerkingen, nóg een reden om af te wachten. Volgens CBG-voorzitter De Boer zijn inmiddels al 4.000 kinderen gevaccineerd, twee keer zoveel als waar het EMA over rapporteert, en heeft zich niets zorgwekkends voorgedaan. ‘Maar helemaal uit te sluiten valt dat niet.’

Of kindervaccinaties ook een rol kunnen spelen in het terugdringen van het aantal besmettingen, is niet onderzocht. Maar nu vaststaat dat kinderen net zoveel antistoffen aanmaken als volwassenen, mag ervan worden uitgegaan dat de vaccins ook de overdracht van het virus remmen, aldus het CBG. Dat is relevant omdat jonge kinderen inmiddels een flinke besmettingshaard blijken te vormen. De afgelopen week werden de meeste positieve coronatests afgenomen onder 5- tot en met 14-jarigen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Sinds de zomervakantie zijn kinderen vaker besmettingsbron en infecteren zij minstens een andere persoon.

De Amerikaanse toezichthouder FDA gaf eind vorige maand al toestemming voor het vaccineren van kinderen tussen 5 en 11 jaar met het Pfizer-vaccin. Israël is deze week begonnen met het vaccineren van kinderen.