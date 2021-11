Europese gezondheidsexperts adviseren boosterprik voor alle volwassenen; Kerst kan coronabrandhaard worden

Mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact kunnen in de Jaarbeurs in Utrecht een boosterprik halen. Beeld ANP

De omslag naar boosterprikken is opmerkelijk: twee maanden geleden gaf de ECDC nog te kennen dat boosterprikken alleen nodig zijn voor kwetsbare mensen bij wie de gewone vaccins niet goed aanslaan. Door de resultaten van andere boostercampagnes komen de gezondheidsexperts nu op dat standpunt terug.

De aanbevelingen van het ‘Europese RIVM’ zijn niet bindend: landen trekken doorgaans hun eigen plan. Nederland doet dit door af te gaan op de adviezen van de Gezondheidsraad. Die adviseerde enkele weken geleden de extra prik van oud naar jong aan te bieden aan iedereen vanaf 60 jaar, en aan 18-plussers in een zorginstelling. Toch hebben de ECDC-adviezen wel invloed op de gedachtevorming.

‘Het beschikbare bewijs uit Israël en het Verenigd Koninkrijk laat na een boosterprik, op de korte termijn en in alle leeftijdsgroepen, een belangrijke toename in de bescherming zien tegen infectie en ernstige ziekte’, aldus de Europese koepel in een woensdag verschenen rapport. De extra prik moet overigens pas minstens een halfjaar na afronding van de gewone vaccinatie worden toegediend, stelt het ECDC.

Terugloop in bescherming na vaccinatie

Uit steeds meer studies blijkt dat maanden na vaccinatie vooral de bescherming tegen een ‘milde’ vorm van corona geleidelijk tientallen procenten terugloopt, het sterkst bij ouderen en kwetsbaren. Wel houdt de bescherming tegen ernstige ziekte stand. Volgens de Nederlandse cijfers zijn gevaccineerde 70-plussers nog altijd voor 87 procent beschermd tegen ziekenhuisopname en voor 94 procent tegen opname op de intensive care. Dat is een paar procentpunt minder dan kort na vaccinatie.

Het ECDC waarschuwt voor de feestdagen. Kerst en Oud en Nieuw zouden de lont in het kruitvat kunnen zijn van een nieuwe golf besmettingen, aldus de Europese gezondheidsexperts. Het ECDC raadt Europese landen die dat nog niet hebben gedaan aan om ‘urgent’ coronaregels in te voeren zoals thuiswerken, een maximum aan het aantal bezoekers in huis en beperkingen op het reizen. Het ECDC verwacht dat dergelijke maatregelen tot ver in het nieuwe jaar nodig zijn.