Europese economie herstelt zich ongekend snel: ‘Grootste opwaartse bijstelling in meer dan tien jaar’

Het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. Beeld Getty Images

‘Dit is de grootste opwaartse bijstelling van onze ramingen in meer dan tien jaar’, zei Europees Commissaris Gentiloni (economie) vanmorgen bij de presentatie van de economische zomerprognoses. Hij waarschuwde dat de EU-landen hun vaccinatietempo moeten opvoeren om nieuwe economische en sociale restricties te voorkomen. ‘De verspreiding van de deltavariant is een teken dat we nog niet uit de schaduw van de pandemie zijn.’

Voor Nederland voorziet de Commissie dit jaar een economische groei van 3,3 procent, 1 procent meer dan dit voorjaar. Volgend jaar kan een nieuwe regering (als die er dan tenminste is) eveneens rekenen op 3,3 procent groei (eurozone: 4,5 procent). Nederland zit qua herstel onder het EU-gemiddelde omdat de economische krimp vorig jaar aanzienlijk kleiner was dan in de meeste EU-landen.

Loslaten lockdownmaatregelen

De rooskleurige zomercijfers van de Commissie vloeien voort uit het loslaten van de lockdownmaatregelen nu de vaccinatiegraad stijgt. Winkels zijn weer open, bedrijven draaien volop en het toerisme komt op gang. Belangrijk voor dat laatste is het EU-covidcertificaat waarmee EU-burgers die volledig gevaccineerd zijn in principe zonder problemen andere EU-landen kunnen bezoeken.

Al die positieve ontwikkelingen wegen op tegen tekorten aan onderdelen (chips) en grondstoffen in sommige sectoren. Wat ook helpt is dat het de voornaamste handelspartners van de EU (zoals de VS) eveneens economisch voor de wind gaat.

Daarnaast profiteren EU-landen van het EU-herstelfonds van 750 miljard euro om de coronarecessie te bestrijden. Volgende week keuren de ministers van de Financiën van de EU-landen de eerste nationale herstelplannen goed, waarna de miljarden vanaf de zomer naar de lidstaten gaan.

Verhogen vaccinatiegraad

De snelste groei dit jaar voorziet de Commissie in Roemenië (7,4 procent) en Ierland (7,2 procent). Maar ook landen als Spanje (6,2 procent), Frankrijk (6 procent) en Italië (5 procent) herstellen snel van de economische dreun die ze vorig jaar kregen. De Belgische economie groeit dit jaar met 5,4 procent, bijna 1 procent meer dan verwacht.

De Commissie maant de lidstaten alles op alles te zetten om de vaccinatiegraad te verhogen. Vaccinatiecampagnes zijn een nationale zaak, de Commissie kan alleen maar aanbevelingen doen in deze.

Gentiloni waarschuwde verder nationale economische steunmaatregelen niet te vroeg stop te zetten. ‘Dat zou het herstel verstoren’, aldus Gentiloni. Eerder besloten de ministers van Financiën al dat de Europese begrotingsregels tot 2023 nog in de ijskast blijven. Dat geeft de lidstaten de mogelijkheid geld uit te geven zonder dat Brussel hervormingen en bezuinigingen eist.