Europese Commissie wil opheldering over vertraging coronavaccins AstraZeneca

Commissaris Kyriakides (Zorg) maakte via Twitter haar ‘grote ongenoegen’ (en dat van de lidstaten) kenbaar over de verklaring van AstraZeneca dat er problemen zijn bij de levering van de vaccins. Brussel wil maandag duidelijkheid en en zekerheid krijgen wanneer en hoeveel vaccins AstraZeneca de komende maanden zal leveren.

Het vaccin van AstraZeneca zal naar verwachting volgende week door het Europese Geneesmiddelenbureau EMA worden goedgekeurd. In augustus vorig jaar sloot de EU een voorlopig contract met de farmaceut voor 300 miljoen vaccindoses, met een optie op nog eens 100 miljoen. Als die later komen, is dat een tegenslag, maar de EU heeft met nog vijf fabrikanten contracten en is met twee andere in onderhandeling.

Extra vaccins

In totaal heeft de EU bij de zes fabrikanten (waaronder BioNTech-Pfizer en Moderna, de enige twee bedrijven waarvan de coronavaccins zijn goedgekeurd) 2,3 miljard vaccindoses besteld. Dat is ruim twee keer het aantal dat nodig is voor de inenting van de 450 miljoen EU-burgers. De EU heeft extra doses vastgelegd omdat onzeker is of alle vaccins daadwerkelijk goedgekeurd worden en om ingedekt te zijn tegen productieproblemen zoals nu bij AstraZeneca en eerder bij BioNTech-Pfizer.

Het vaccin AstraZeneca werd door veel experts als de beste kandidaat gezien omdat het gebaseerd op de traditionele techniek (gebruik stukje van een bestaand virus) om een vaccin te maken. Die van BioNTech en Moderna zijn gebaseerd op de nieuwe mRNA-techniek (gebruik van gemodificeerd materiaal). Tijdens de onderhandelingen met de farmaceuten stonden de meeste lidstaten sceptisch tegenover de nieuwe vaccins die nu de enige beschikbare in Europa zijn. In totaal heeft de EU 600 miljoen doses bij BioNTech besteld en 160 miljoen van Moderna. Hiermee kunnen 380 miljoen mensen worden ingeënt (twee prikken per persoon), ruim 80 procent van de EU-bevolking.