Europese Commissie wil olieboycot die ook EU hard zal treffen: ‘Misschien nog wel harder dan Rusland’

Commissievoorzitter Von der Leyen presenteerde het plan woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg. Beeld AP

Het extra jaar is minder dan Boedapest en Bratislava wilden, afgelopen weekend werd gesproken over twee jaar meer tijd. Slowakije zei vier jaar nodig te hebben om grote economische schokken te voorkomen.

Het Commissievoorstel wordt deze week door de lidstaten besproken. Voor een akkoord is de instemming van alle 27 landen nodig. Ondanks het gewicht van het inmiddels alweer zesde Europese sanctiepakket en de weerstand in Hongarije en Slowakije, verwachten betrokken EU-ambassadeurs dat unanimiteit bereikt wordt.

‘Het wordt niet makkelijk’, zei Commissievoorzitter Von der Leyen vanmorgen bij de presentatie van de plannen in het Europees Parlement in Straatsburg. ‘Maar het kan niet anders.’ Ze kreeg applaus van de parlementariërs. De Russische economie moet hard worden getroffen zodat de financiering van het leger stokt.

Vergelding

Diplomaten stellen dat de olieboycot ook de EU hard zal treffen. ‘Misschien nog wel harder dan Rusland’, aldus een van hen. EU-landen vrezen dat Moskou als vergelding de gastoevoer naar Europa stopzet. Circa een derde van de Europese gasimport komt uit Rusland, Russische olie is goed voor een kwart van de EU-import.

Het voorstel van de Commissie voorziet in een stop van de invoer van ruwe olie uit Rusland binnen zes maanden, verwerkte olie is eind dit jaar niet meer welkom. De EU zal hard op zoek moeten naar andere olieleveranciers. Voor Hongarije en Slowakije – die geen zeehavens hebben – is dat extra moeilijk, temeer omdat deze landen zwaarder dan de andere lidstaten van Russische olie afhankelijk zijn.

Naast de olieboycot wil de Commissie de grootste Russische bank (Sberbank) loskoppelen van het internationale Swift-betalingsverkeer. Ook mogen drie Russische staatsomroepen niet meer in de EU uitzenden. Verder worden van meer Russische topmilitairen en Poetin-getrouwen de financiële tegoeden in de EU bevroren. Een ervan is het hoofd van de Russische orthodoxe kerk.