Europese Commissie wil af van zomer- en wintertijd: ‘De mensen willen het, wij doen het’

Werkzaamheden aan de klok van de Lukaskirche in Dresden. Foto AFP

Juncker kondigde het voorstel vrijdag aan. De maatregel moet een eind maken aan de jarenlange discussie over de zin en onzin van de winter- en zomertijd, in het bijzonder aan de klachten van burgers over verstoring van hun bioritme en slaapproblemen.

‘Wij hebben een enquête gehouden, miljoenen reageerden en zij vinden dat in de toekomst het hele jaar door de zomertijd moet gelden’, aldus Juncker tegen het Duitse ZDF. ‘Dat zal ook gebeuren. De mensen willen het en wij zullen het doen.’

Juncker doelde op een online enquête van de EU die tot medio deze maand werd gehouden en waarvoor grote belangstelling was. Zo’n 80 procent steunde afschaffing van wijziging van de klok in maart en in oktober.

Van de Nederlanders die deelnamen, was 79 procent voor afschaffing. Zo’n 70 procent vond het verzetten van de klok negatief tot zeer negatief.

Duitse onvrede

Wel kunnen er vraagtekens worden gezet hoe representatief het onderzoek is. Van de 4,6miljoen personen die reageerden, kwamen er 3 miljoen uit Duitsland. In dat land is het verzet tegen de winter-/zomertijd al jaren groot, met name bij bedrijven die het nut van het verzetten van de klok niet inzien.

Alle EU-lidstaten zijn verplicht om op de laatste zondag van maart over te gaan op de zomertijd en op de laatste zondag van oktober weer terug te gaan naar de wintertijd. Foto EPA

Of Europa zo snel af is van het winter-en zomerklokritme, is nog maar de vraag. Het Europees Parlement moet instemmen met een besluit van de Europese Commissie, evenals alle 28 lidstaten. Finland heeft al gezegd voor afschaffing te zijn. Voorstanders van handhaving van de bestaande situatie, zijn volgens de enquete alleen maar Griekenland, Malta en Cyprus. De zomertijdregeling geldt al sinds 1996 in de hele EU. In Nederland werd de zomertijd echter al in 1976 ingevoerd. De Duitsers volgden vier jaar later.

Concentratieverlies

Voorstanders van de zomertijd zeggen dat het energiebesparend is omdat er onder andere in deze periode minder elektriciteit zou worden gebruikt. Ook zou het de veiligheid op de weg bevorderen. De Europese Commissie maakt echter korte metten met het argument van energiebesparing. ‘Onderzoek wijst uit dat de energiebesparing vanwege de zomertijd marginaal is’, aldus Brussel toen de enquete bekend werd gemaakt.

Tegenstanders van de klokwijziging wijzen op de legio gezondheidsklachten: niet alleen slaapproblemen maar ook klachten over concentratieverlies en irritatie. ‘De invloed op het menselijke bioritme is mogelijk ernstiger dan tot voor kort werd gedacht’, betoogde de Commissie naar aanleiding van nieuw onderzoek.