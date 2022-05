Europese Commissie verwacht minder economische groei en meer inflatie

Winkelend publiek in de binnenstad van Den Haag. Beeld ANP

De Europese economie groeit dit jaar met 2,7 procent, flink minder dan voor de Russische invasie van Oekraïne werd voorzien. Eerder werd rekening gehouden met een groei van 4 procent. Dit staat in de eerste economische prognose van de Europese Commissie sinds het begin van de oorlog.

Volgend jaar groeit de economie naar verwachting met 2,3 procent, iets minder dan de 2,8 procent die eind februari nog werd voorspeld. In 2020 kromp het Europese bruto binnenlands product met 5,4 procent. Afgelopen jaar was het tijd voor enig herstel, met een groei van 5,4 procent. Dat de economie ook dit jaar zal groeien is volgens de Commissie toe te schrijven aan het sterke herstel van de coronacrisis. Dat heeft zich onder meer geuit in een zeer sterke arbeidsmarkt, met een lage werkloosheid als gevolg.‘

De Russische invasie van Oekraïne heeft gezorgd voor nieuwe uitdagingen, net op het moment dat de Europese Unie zich had hersteld van de economische impact van de pandemie’, stelde de Commissie maandag in een verklaring. De oplopende energieprijzen hebben bijgedragen aan de terugval van de economische groei. De hogere kosten voor onder meer gas en olie zorgen bovendien voor een enorme groei van de inflatie, door groei van onder meer de kosten van voeding en huisvesting.

Die inflatie zal dit jaar met 6,8 procent naar verwachting ook flink hoger zijn dan de eerdere voorspelling van de Europese Commissie, met een piek van 6,9 procent in het tweede kwartaal. Europees commissaris Valdis Dombrovskis sprak van ‘inflatie op recordniveau, die zwaar drukt op Europese bedrijven en huishoudens.’ Volgend jaar zou de inflatie beperkt moeten blijven tot 2,7 procent.

Of de voorspellingen zullen uitkomen is volgens EU-commissaris van Economie Paolo Gentiloni ‘hoogst onzeker. De Russische oorlogsvoering kan leiden tot een lagere economische groei en een hogere inflatie dan we vandaag voorspellen.’