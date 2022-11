Europese Commissie verliest opnieuw belangrijke zaak tegen belastingontwijking

De productie van een Fiat auto in een Braziliaanse fabriek. Beeld Getty Images

De financieringsmaatschappij van de Fiat-groep en moederbedrijf Stellantis werd drie jaar geleden door de Europese rechtbank nog veroordeeld tot het betalen van 30 miljoen euro aan achterstallige belasting. Luxemburg had het bedrijf volgens de rechters in een speciale afspraak, een zogenaamde ruling, nooit zijn fiscale voordeel mogen geven. Dat zou illegale staatssteun zijn voor de onderneming.

In hoger beroep keurt het Europese Hof van Justitie de Luxemburgse deal nu alsnog goed. Volgens de rechters heeft de Europese Commissie onder meer onvoldoende rekening gehouden met het nationale belastingstelsel van Luxemburg, in verhouding tot de regels van de Europese Unie.

Eurocommissaris Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid in de EU, noemde de uitspraak dinsdag op Twitter ‘een groot verlies voor fiscale rechtvaardigheid’. Zij beraadt zich op het instellen van hoger beroep. Bij de hoogste Europese rechter is de kans op succes beperkt: het mag dan alleen nog gaan over principiële juridische afwegingen.

De Europese Commissie verloor eerder al vergelijkbare zaken tegen Starbucks (in 2019) en Apple (in 2020). Die bedrijven hadden persoonlijke belastingafspraken met respectievelijk Ierland en Nederland. Tegen de Apple-uitspraak, die draait om meer dan 13 miljard euro aan belasting, is door Vestager hoger beroep aangetekend. Er loopt nog onderzoek naar fiscale rulings van Nederland met meubelbedrijf Ikea en sportschoenmaker Nike.

In een reactie op de Fiat-uitspraak benadrukt de Europese Commissie dat het blijft wedijveren tegen ‘lidstaten die illegale belastingvoordelen gunnen aan multinationals’. De Commissie benadrukt dat veel lidstaten de afgelopen jaren hun fiscale regels al hebben aangepast.

Vorig jaar besloten bijna honderdveertig landen dat zij minimaal 15 procent vennootschapsbelasting zouden gaan heffen, ongeacht de vestigingsplek van de bedrijven. Dat moet belastingontwijking tegengaan en wereldwijd vele tientallen miljarden euro’s aan belastinginkomsten opleveren. In juni stelde het ministerie van Financiën dat de belastingontwijking via ‘doorsluisland’ Nederland door nieuwe regels flink is afgenomen. De doorstroom van miljarden euro’s via Nederlandse brievenbusfirma’s naar belastingparadijzen blijft echter groot.