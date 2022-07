Europese Commissie: Nederland moet snel lessen trekken uit toeslagenaffaire

De Tsjechische Vĕra Jourová, Europees Commissaris voor Waarden en Transparantie. Beeld AP

Verder dringt Brussel bij Nederland aan op een gedragscode voor ministers en staatssecretarissen over lobbywerk en het aannemen van giften, inclusief sancties bij overtreding ervan.

De oproep aan Den Haag maakt deel uit van het Staat van de Rechtsstaat-rapport dat de Commissie woensdagmiddag heeft gepresenteerd. Alle EU-lidstaten worden hierin beoordeeld op hun democratisch functioneren en krijgen voor het eerst aanbevelingen van Brussel. Die voor Nederland zijn bescheiden vergeleken met die voor landen als Hongarije, Polen en Italië.

Commissaris Jourová (Waarden) noemde de rechtsstaat ‘het fundament van de democratie’. De invasie van Oekraïne door Rusland onderstreept volgens haar het belang om de rechtsstaat te blijven verdedigen, ook in de Europese Unie. Hoewel volgens de Commissie in veel lidstaten de rechtsstaat afgelopen jaren is versterkt, is die nog lang niet overal in de EU naar behoren verankerd.

Niet onverwacht is de kritiek van de Commissie op Polen en Hongarije het scherpst. Warschau heeft weliswaar onlangs wetsvoorstellen ingediend om de onafhankelijkheid van de rechters te verbeteren – omdat Polen anders geen herstelmiljarden van de EU krijgt – maar die voorstellen gaan niet ver genoeg. ‘Een eerste stap in de juiste richting’, aldus Jourová. Eerder noemden commissarissen Timmermans (Green Deal) en Vestager (Concurrentie) de Poolse voorstellen ook al onder de maat.

Oktober 2021: in het centrum van de stad Wroclaw, in het zuidwesten van Polen, demonstreren burgers met onder meer EU-vlaggen tegen de aantasting van de Poolse rechtsstaat.

De Commissie adviseert Polen het Openbaar Ministerie onafhankelijk te maken van regeringsinvloed. Corruptie en fraude moeten harder worden aangepakt, lobbyregels dienen aangescherpt en politici moeten openheid geven over hun financiële tegoeden en belangen. Ook hamert de Commissie op eerlijker regels bij het vergeven van radio- en tv-licenties en op betere waarborgen voor de onafhankelijkheid van publieke omroepen.

Hongarije krijgt eenzelfde pakket aanbevelingen met de nadruk op onafhankelijke rechters, strengere regels voor lobbywerk door oud-politici en de vervolging van corruptie. De Commissie dringt bij Boedapest ook aan op een eerlijke en transparante verdeling van advertenties van de overheid en overheidsbedrijven. De Hongaarse premier Orbán gebruikt deze geldkraan graag om hem onwelgevallige media financieel af te knijpen.

Italië krijgt de opdracht het juridische systeem drastisch te reorganiseren, een slepende kwestie waarvoor Rome miljarden euro’s uit het Europese herstelfonds wil gebruiken. Ook dient het land de strijd tegen corruptie verder op te voeren.

Nederland dient volgens de Commissie haast te maken met de regels voor oud-politici die lobbyen in Den Haag. De Commissie juicht een ‘afkoelingsperiode’ toe van twee jaar eer oud-bewindslieden hun netwerk in Den Haag mogen reactiveren. Eerder deze week kwam oud-commissaris Kroes in opspraak omdat ze binnen een jaar na haar vertrek uit Brussel de belangen van Uber behartigde in Den Haag.

Het is voor de derde keer dat de Commissie haar rechtsstaat-rapport publiceert. Ze kijkt naar de rechterlijke macht, de strijd tegen corruptie, mediavrijheid en goed bestuur. De bedoeling is lidstaten tijdig te wijzen op eventuele problemen. De Commissie kan alleen aanbevelingen doen, de lidstaten gaan over hun rechtssysteem en mediavrijheid. Niettemin hebben de rechtsstaat-rapporten effect, stelt Jourová. Nationale parlementen en talloze organisaties gebruiken de Brusselse analyses en aanbevelingen in hun debat met de regeringen.

Naast dit ‘preventieve’ instrument heeft de Commissie corrigerende machtsmiddelen. Ze kan een strafprocedure beginnen bij overtreding van EU-regels; de procedure beginnen om lidstaten hun stemrecht te ontnemen; en EU-subsidies stopzetten als de rechtsstaat in een lidstaat systematisch wordt ondermijnd. Die laatste mogelijkheid bestaat sinds kort.