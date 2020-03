Europese Commissie maant lidstaten: houd grenzen zoveel mogelijk open

Een file bij de grens tussen Duitsland en Denemarken. Beeld AP

In een speciale ‘richtlijn’ die Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) vanmorgen naar de EU-landen zal sturen, staat dat de interne markt niet mag worden ondermijnd door de herinvoering van grenscontroles. Een goed evenwicht tussen bescherming van de volksgezondheid en de interne markt is vereist, aldus Johansson.

De richtlijn is een reactie op de opeenstapeling van nationale grensmaatregelen afgelopen dagen. De Franse president Macron veroordeelde maandag eenzijdig ingestelde grenscontroles. EU-president Michel kondigde aan dinsdagmiddag opnieuw met alle Europese regeringsleiders per videolink te overleggen over de coronacrisis. Het is de tweede EU-top in week over de pandemie.

Medische hulpmiddelen

Onbelemmerd vervoer van etenswaren, medische hulpmiddelen en vee is noodzakelijk, stelt de Commissie. Dat geldt ook voor het vervoer van treinbestuurders, chauffeurs en piloten. Hoe meer belemmeringen, hoe groter de economische schade en onrust bij de bevolking over mogelijke tekorten in winkel, waarschuwt de Commissie.

Als lidstaten controles invoeren moeten die goed gemotiveerd zijn (het virus overleeft niet op goederen) en worden toegepast op alle landen. Alleen Italië treffen omdat daar de meeste coronabesmettingen zijn, mag dus niet. De lidstaten moeten hun maatregelen tijdig – voor invoering ervan – melden aan de Commissie.

Buitengrenzen

Aan de buitengrenzen van de EU zal iedereen die naar de EU wil worden beoordeeld op aanwezigheid van ziekteverschijnselen. Indien nodig kan iemand de toegang tot de EU worden geweigerd.

Binnen de EU mogen lidstaten grenscontroles invoeren als de volksgezondheid daarom vraagt. De Commissie benadrukt dat eventuele maatregelen ‘proportioneel’ moeten zijn en voor alle EU-onderdanen gelijk. Mensen die naar hun thuisland terug willen, hebben dat recht. Wel kan een lidstaat thuisisolatie opleggen als de persoon ziek is.