Europese Commissie lanceert miljardenplan om meer chips te produceren op eigen bodem

Een chipfabriek in China. De Europese Commissie wil dat Europa minder afhankelijk wordt van chips uit Azië. Beeld Getty

Volgens de Commissie is de EU te afhankelijk van de import van chips uit Azië (vooral Taiwan). De beschikbaarheid van geavanceerde microprocessors is van geostrategisch belang, vindt de Commissie. ‘Dit maakt Europa een leider in een strategische sector’, zei Commissievoorzitter Von der Leyen dinsdag bij de presentatie van de Europese Chips Act. Commissaris Breton (Interne Markt) onderstreepte het belang van het plan: ‘Zonder chips is er geen digitale omwenteling, geen groene omwenteling en geen technologisch leiderschap.’

Een deel van het geld (11 miljard euro) is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe superchips, zoals dat reeds wordt gedaan door vermaarde onderzoekscentra als IMEC (België), LETI (Frankrijk) en Fraunhofer (Duitsland). Maar Europa moet ook de productie ter hand nemen. ‘Het idee van ondernemingen zonder fabrieken is achterhaald’, aldus Breton.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun moet het bedrijf (of een cluster van bedrijven) aantonen dat het product echt vernieuwend is (nog kleinere en snellere chips) en de invoerafhankelijkheid van de EU vermindert.

De Commissie rekent op een bijdrage van circa 25 miljard euro van de lidstaten, vaak al opgenomen in hun nationale begrotingen, soms weer deels afkomstig van EU-fondsen. Tot slot verwacht de Commissie enkele miljarden euro’s aan goedkope leningen via de Europese Investeringsbank en geld van de private sector. Alles bij elkaar zet de Chips Act daarmee een financieel steunpakket van 43 miljard euro neer, ruwweg het bedrag dat de VS ook inzetten.

Betrokken Commissie-ambtenaren benadrukken dat de bijdrage uit het EU-budget bescheiden is (3,3 miljard euro) en een herschikking van geld dat eerder aan andere onderzoeksprojecten was toebedeeld. ‘Zo groot is het allemaal niet’, zegt een van hen.

Staatssteun

Om de financiële steun voor bedrijven mogelijk te maken, worden de Europese staatssteunregels volgens Von der Leyen ‘aangepast’. Commissaris Vestager (Concurrentie) stelde dat het om een uitzondering gaat omdat de productie van chips essentieel is voor de EU. Minister Adriaansens (Economische Zaken) zei in een eerste reactie dat het kabinet de Chips Act ‘in detail zal bekijken, ook om te bewaken dat de markt zijn werk kan blijven doen’. Nederland staat kritisch tegenover zachtere regels om Europese industriële kampioenen te creëren.

Den Haag zal niet gecharmeerd zijn van het voorstel om, in tijden van chipsschaarste, de export ervan uit de EU nauwlettend in de gaten te houden en desnoods te verbieden. De EU had afgelopen jaar een soortgelijk controlemechanisme voor de export van coronavaccins, dat is maar één keer geactiveerd.

De Chips Act wordt komende maanden door de lidstaten en het Europees Parlement besproken, zij moeten ermee instemmen. De Commissie heeft haast, de eerste superkleine (minder dan 2 nanometer) Europese chips zouden uiterlijk in 2026 op grote schaal geproduceerd moeten worden.

Al maanden is het tekort aan bestaande chips (door grote internationale vraag en productiebelemmeringen vanwege corona) te voelen bij de productie van wagens, smartphones en medische apparatuur. Het EU-aandeel in de productie van chips daalde van 20 procent (in de jaren negentig) naar 9 procent nu. De Commissie voorziet een verdubbeling van de chipsmarkt de komende 10 jaar (van 500 miljard naar 1.000 miljard euro) en de EU zou daarvan 20 procent moeten leveren.