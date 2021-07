Europese Commissie geeft klimaatambitie een zetje met een duurzame obligatie

FILE PHOTO: A large European Union flag lies at the centre of Schuman Square outside European Commission headquarters in Brussels, Belgium, May 8, 2021. REUTERS/Yves Herman/File Photo Beeld REUTERS

Om het Europese energie- en transportsysteem te ontdoen van fossiele brandstoffen, zijn de komende decennia onvoorstelbare hoeveelheden geld nodig. Zeker nu de Europese Commissie haar doelstellingen voor 2030 heeft aangescherpt naar een CO2-reductie van 55 procent, is de zucht naar groene investeringen enorm. Jaarlijks is alleen al 350 miljard euro extra nodig om de extra doelstelling te halen, dus nog bovenop al eerder geplande investeringen.

Een deel van dit geld kan komen uit het coronaherstelfonds, maar deelname door de financiële sector is onontbeerlijk, omdat hier de bulk van het geld zit. Europa wil een standaard voor groene obligaties, zodat investeerders ervan verzekerd zijn dat hun geld ook daadwerkelijk wordt besteed aan duurzame activiteiten. Met de nieuwe standaard in combinatie met streng toezicht wil de Commissie voorkomen dat niet-duurzame projecten worden voorzien van een groene kleurspoeling (het zogenoemde greenwashing).

Duurzame taxonomie

Om dit te bereiken werkt Europa gelijktijdig aan een duurzame taxonomie, een keurmerk waarop precies staat aangegeven welke investeringen als klimaatvriendelijk bestempeld worden. Investeringen die volgens het keurmerk zijn toegestaan, leveren volgens Brussel een bijdrage om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

De Commissie presenteerde de taxonomie in april, maar deze is nog niet compleet; over een aantal netelige punten, zoals investeringen in kernenergie, wordt pas later een besluit genomen. Ook moet nog gekeken worden naar milieubescherming en het opkalefateren van de Europese biodiversiteit.

Door duidelijke afspraken te maken verwacht de Commissie dat investeerders bereid zijn meer geld te steken in duurzame projecten. Voor zulke investeringen is de laatste jaren trouwens al een groeiende animo. De afgelopen vijf jaar zijn de groene investeringen vervijfvoudigd.

Deelname aan groene obligaties is volgens de plannen niet verplicht, investeerders mogen ook gebruik maken van andere aanbieders van duurzame leningen. Maar wie met zijn obligaties aanspraak wil maken op het label European green bond standard (EUGBS), moet zich houden aan de spelregels. Kredietbeoordelaar en toezichthouders van afzonderlijke lidstaten moeten dit controleren en kunnen boetes opleggen als investeerders een loopje nemen met de regels van de taxonomie. Wie groene obligaties uitgeeft, moet elk jaar een verslag publiceren waarin staat waaraan het geld wordt besteed.