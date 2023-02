Europese Commissie en Britse regering sluiten nieuwe deal over Noord-Ierland

EC-voorzitter Ursula von der Leyen groet de Britse premier Rishi Sunak maandagochtend bij het Fairmont Hotel in Windsor, waar de laatste onderhandelingen zijn gevoerd. Beeld Reuters

Het principeakkoord wordt vanmiddag gepresenteerd door voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Rishi Sunak. Naar verwachting voorziet het akkoord in soepelere douanecontroles voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk die louter voor de Noord-Ierse markt zijn bestemd. Het Europese Hof van Justitie blijft vermoedelijk de finale arbiter bij geschillen. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de 27 EU-landen, het Europees Parlement en het Britse parlement.

De Commissie hoopt dat de Brexit-saga nu eindelijk ten einde is en de EU kan gaan bouwen aan een normale politieke en handelsrelatie tussen Brussel en Londen. Met de Russische aanval op Oekraïne is een soepele samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk wenselijker dan ooit.

De oorzaak voor het Noord-Ierse probleem is de Brexit. Noord-Ierland stapte met Groot-Brittannië uit de EU – tegen de zin van de Noord-Ierse burgers– waarmee de grens tussen Noord-Ierland en Ierland een buitengrens voor de EU werd. Zo’n grens vereist grenscontroles om de smokkel van goederen tegen te gaan en de Europese markt te beschermen. Grensposten en slagbomen zijn dan onvermijdelijk.

Uit vrees voor oplaaiend geweld in Noord-Ierland ondertekenden toenmalig premier Boris Johnson en de EU in 2019 het Noord-Ierse Protocol. De kern daarvan is dat de grenscontroles niet tussen Ierland en Noord-Ierland zouden plaatsvinden, maar tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Een uiterst moeizaam bereikt compromis, waarvan Londen begon terug te krabbelen zodra het getekend was.

Na ruim twee jaar onderhandelen ligt er nu een nieuw akkoord over hoe het protocol moet worden uitgevoerd. De onderhandelingen duurden zo lang omdat de Britten wel wisten wat ze niet wilden – het Noord-Ierse Protocol – maar niet wat ze dan wel wilden. Johnson en zijn opvolger Liz Truss stuurden incapabele onderhandelaars zonder mandaat op pad. Pas met de komst van Sunak veranderde de houding van Londen.