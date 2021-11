Europese Commissie: coronapas straks niet meer geldig zonder booster

Medisch zorgpersoneel van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop ontvangt een boosterprik tegen het coronavirus. Beeld Rob Engelaar / ANP

De voorstellen die de Commissie donderdag presenteert zijn een reactie op de scherpe stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus. EU-landen nemen momenteel ieder voor zich maatregelen om de vierde besmettingsgolf in te dammen. Dat werkt versnippering en onnodige reisbeperkingen in de hand.

De Commissie stelt voor het eerst voor om de geldigheidsduur van de Europese coronapas – die al ruim zeshonderd miljoen keer werd gedownload – te beperken. Bij de invoering ervan vorige zomer was geen einddatum voorzien, al neemt de effectiviteit van de vaccins na verloop van tijd af. Oostenrijk kondigde onlangs aan dat het certificaat maximaal negen maanden na de tweede prik geldig is, in Nederland is de pas vooralsnog eeuwig geldig.

De Commissie beveelt de lidstaten nu aan om de geldigheid van het certificaat tot negen maanden te beperken. Daarna is een booster nodig, zoals het EMA (Europees geneesmiddelenbureau) en het ECDC (de Europese RIVM) eerder deze week adviseerden. Als de lidstaten geen consensus over deze aanbeveling bereiken, overweegt de Commissie die op korte termijn om te zetten in een verplichting.

Chaos in de lidstaten

EMA en ECDC adviseren om de booster zes maanden na de tweede vaccinatie te verstrekken. De Commissie kiest voor negen maanden om chaos in de lidstaten te voorkomen. Die moeten komende maanden immers de organisatie voor honderden miljoenen boosterprikken opzetten, in een tijd waarin het verzet tegen vaccinatie zeker niet afneemt.

Het Europese coronacertificaat was aanvankelijk alleen bedoeld om het reizen binnen de EU te vergemakkelijken. Inmiddels hebben de lidstaten er zelf een toegangsbewijs voor restaurants, theaters en evenementen van gemaakt. Ook vanwege deze veel bredere toepassing kiest de Commissie voor een geldigheid van negen maanden.

De Commissie wil ook de ‘stoplichtkaarten’, die ECDC wekelijks uitbrengt over het aantal besmettingen in de EU-landen, veranderen. Die kaarten spelen een belangrijke rol bij het opstellen van de reisbeperkingen. In plaats van de kleuren donkerrood, rood, oranje en groen te baseren op het aantal besmettingen en positieve tests, wil de Commissie dat ook gekeken wordt naar de vaccinatiegraad in de landen. Dat zou de reisbeperkingen kunnen verlichten. Dat laatste zou ook kunnen gelden voor personen die volledig gevaccineerd zijn.