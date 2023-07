Europese Commissie begint strafprocedure om onderhandse spoorvergunning aan NS

President-directeur van de NS Wouter Koolmees en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. Beeld ANP

Het is een escalatie van het conflict over de ‘hoofdrailnetconcessie’, de vergunning om op het Nederlandse spoor te rijden. Die wordt sinds jaar en dag onderhands gegund aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). Ook de volgende concessie, die ingaat per 2025 en geldt tot eind 2033, gaat wat het kabinet betreft naar de NS.

Afgelopen najaar bleek dat de Europese Commissie daar grote bezwaren tegen heeft. Eurocommissaris Adina Vălean beschuldigde het kabinet van het schenden van Europese regels. Zo had eerst moeten worden bekeken of er, naast de NS, ook andere bedrijven zijn die in Nederland treinen wilden laten rijden. Dat moet via een marktanalyse. Ze waarschuwde voor ‘aanzienlijke juridische en financiële consequenties’ voor zowel de Nederlandse staat als de NS.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur, CDA) heeft die bezwaren altijd weggewoven. Volgens haar is er sprake van een interpretatieverschil.

Vrijdag liet de Europese Commissie weten dat het menens is. Brussel begint een inbreukprocedure, die wordt ingezet als lidstaten zich niet aan Europese regels houden. De Commissie struikelt over de lange periode tussen het besluit om aan de NS te gunnen (uiterlijk 24 december 2023) en het moment dat de concessie ingaat (1 januari 2025). ‘Die lange periode (...) is niet gerechtvaardigd’.

17 dagen

Bij de vorige concessie duurde die periode niet ruim een jaar, maar 17 dagen. De Commissie beticht het kabinet van het overtreden van mededingingsregels. Lidstaten mogen na 24 december 2023 immers geen spoorconcessie meer onderhands gunnen, maar moeten die in principe openbaar aanbesteden. Door nu al aan de NS te gunnen, omzeilt Nederland die strengere regels.

Het andere heikele punt, het niet uitvoeren van een marktanalyse, is geen onderdeel van de procedure. Een inbreukprocedure op die grond kan pas nadat de concessie aan de NS is gegund, wat vermoedelijk pas in het najaar gebeurt.

Het kabinet heeft twee maanden de tijd om zich schriftelijk te verweren. Daarna volgt een laatste waarschuwing, voordat het Commissie naar het Europese Hof van Justitie kan stappen.

Hoogste rechter

Demissionair staatssecretaris Heijnen blijft ondanks de inbreukprocedure bij haar besluit. ‘Ik wil vasthouden aan de ingeslagen koers.’ Ze wijst erop dat een grote meerderheid in de Tweede Kamer de onderhandse gunning aan de NS steunt. Daarmee is het niet ondenkbaar dat Heijnen of haar opvolger zich uiteindelijk zal moeten verantwoorden bij de hoogste rechter in de Europese Unie.

Meerdere Nederlandse rechters hebben zich al over het conflict over de hoofdrailnetconcessie gebogen. Twee kortgedingprocedures − aangespannen door concurrerende vervoersbedrijven zoals Arriva, in 2020 en 2022 − liepen op niets uit. De rechtbank vond het in beide gevallen ‘niet onaannemelijk’ dat de gunning verboden is, maar vond dat alleen het Europees Hof van Justitie opheldering kon verschaffen.

Ook bij de bodemprocedure begin dit jaar, haalden de vervoersbedrijven bakzeil. Het kwam wellicht ‘ongepast formalistisch’ over, schreef de bodemrechter in het vonnis, maar alleen het College van Beroep voor het bedrijfsleven kon over deze zaak oordelen. Die kan zich op z'n vroegst pas eind 2023 over de kwestie buigen, wanneer de concessie definitief aan de NS is gegund.