Europese christen-democraten schorsen Fidesz-partij van Orbán voor onbepaalde tijd

De Hongaarse primier Victor Orban (midden) is geschorst door De Europese Volkspartij (EVP) in het Europese Parlement en verliest ook het stemrecht in de partij. Beeld AFP

Orbáns Fidesz verliest het stemrecht in de EVP en mag niet meer deelnemen aan partijbijeenkomsten. Hoe lang de schorsing gaat duren, is niet bekend. Dat hangt af van wat een commissie van wijzen, onder leiding van voormalig EU-president Herman van Rompuy, gaat adviseren. Zij zal onderzoeken of de schorsing moet leiden tot een definitieve breuk of dat Orbán toch weer in genade zal worden aangenomen als hij zijn leven betert. Naar verluidt wil de driekoppige commissie in het najaar haar rapport presenteren.

De EVP, die de grootste fractie heeft in het Europees parlement, is een samenwerkingsverband van Europese christen-democraten. Dertien aangesloten partijen, afkomstig uit tien landen, begonnen de afgelopen weken aan te dringen op schorsing of zelfs uitzetting van Orbán. Onder hen was het CDA. De Nederlandse partij vormt samen met de gematigde christen-democraten uit Scandinavië en België en Luxemburg al enige tijd de harde kern van het anti-Orbánfront binnen de EVP. Zij moesten opboksen tegen de conservatieve Beierse CSU, die goede banden onderhoudt met de Hongaarse premier. Maar toen deze een postercampagne begon tegen Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie en prominent EVP’er, begon ook de CSU te schuiven.

Het schorsingsbesluit werd een compromis. Tot uitzetting kwam het niet, het werd een schorsing en de commissie van wijzen krijgt het laatste woord. De spanning liep woensdag wel op. Als het tot een schorsing komt, stap ik meteen zelf op, waarschuwde de stafchef van Orbán voorafgaand aan de partijraad. Maar uiteindelijk deed Orbán dat niet. Op een persconferentie noemde hij het compromis bijna provocerend ‘een goed besluit’ dat bijdraagt aan de eenheid van dechristen-democratenn en de EVP een goede uitgangspositie geeft voor de strijd met ‘linkse en liberale partijen’ in de Europese verkiezingen.

Strafprocedure

De EVP kwam de afgelopen tijd steeds meer onder druk te staan om maatregelen te nemen tegen partijgenoot Orbán. Het Europees Parlement besloot vorig jaar een strafprocedure tegen hem te beginnen wegens systematische ondermijning van de democratie en de rechtstaat. Dchristen-democratenen uit Noordwest-Europa vreesden dat Orbán hun stemmen zou gaan kosten in de Europese verkiezingen als er niets tegen hem werd gedaan.

Esther de Lange, europarlementariër van het CDA, toonde zich woensdagavond tevreden. Zij sprak van ‘een ongekend harde sanctie en dus een duidelijk signaal aan het adres van Fidesz’. Maar Judith Sargentini, europarlementariër voor GroenLinks en drijvende kracht achter de zogeheten Artikel 7-procedure die het Europees parlement is begonnen tegen Orbán, was sceptischer. Het schorsingsbesluit komt te laat en is te mager, vindt zij. Pas na aanvallen op EVP’ers volgt er een reactie, niet na eerdere campagnes tegen Europees commissaris Frans Timmermans en haarzelf, aldus Sargentini. Volgens haar is het overduidelijk dat ‘het tevreden houden van de verschillende kampen binnen de EVP de doorslag heeft gegeven’.

Orbán zelf sloot zijn persconferentie af met de opmerking er vertrouwen in te hebben dat het rapport van drie wijzen een voor hem positieve uitkomst zal hebben.