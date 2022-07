Europese bosbranden leggen in slechts zeven maanden al meer bos in de as dan in heel 2021

Brandweerlieden rukken uit voor een bosbrand in Pallini, een buitenwijk van Athene. Beeld Panayotis Tzamaros / Getty

Dat blijkt uit cijfers van het European Forest Fire Information System (EFFIS), de organisatie die namens de Europese Unie bosbranden in Europa en het Middellandse Zeegebied in de gaten houdt. In 2022 was tot en met afgelopen vrijdag ongeveer 515 duizend hectare verbrand, bijna vierenhalf keer zoveel als normaal op dat moment in het jaar. Volgens voorlopige metingen is dat in de afgelopen dagen opgelopen tot boven de 600 duizend hectare. Ter vergelijking, gedurende heel vorig jaar ging ‘slechts’ 500 duizend hectare verloren, maar dat was geen mild jaar. Volgens de metingen die EFFIS sinds begin deze eeuw uitvoert, ging alleen in 2017 meer bos verloren – toen maar liefst 1,2 miljoen hectare.

Ongeveer halverwege het Europese bosbrandseizoen is dus ook ongeveer half zoveel bosoppervlakte verloren gegaan aan branden als in dat recordjaar. In Portugal, Spanje en Frankrijk is de situatie na de vuurzee van vorige week grotendeels onder controle, maar momenteel heeft met name de Griekse brandweer het moeilijk. Op het toeristische eiland Lesbos moesten vakantiegangers en bewoners geëvacueerd worden, en ook op het Griekse vasteland staan al dagenlang grote stukken bos in brand. Op het Canarische eiland Tenerife moesten zeshonderd mensen geëvacueerd worden vanwege een grote bosbrand.

Met name in Frankrijk, Roemenië, Slovenië en Spanje is dit jaar aanzienlijk meer bos verloren gegaan dan normaal. Die eerste drie landen hadden voorheen nauwelijks met het probleem te maken, maar de bosbranden van dit jaar zijn waarschijnlijk een voorbode van meer onheil.

Weersextremen

De enorme schaal van de verwoesting door bosbranden en de uitbreiding naar gebieden die er voorheen weinig last van hadden, is onderdeel van een trend, stelt klimaatwetenschapper Sander Veraverbeke van de VU. Hij deed onlangs met een internationaal team onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op natuurbranden en concludeerde dat de droge, warme weersomstandigheden die het risico op bosbranden vergroten nagenoeg overal ter wereld vaker voor zullen komen.

‘Droog en heet weer is geen garantie voor natuurbranden, maar het verhoogt het risico wel aanzienlijk’, legt Veraverbeke uit. Klimaatverandering schroeft niet alleen de gemiddelde temperatuur omhoog, maar verergert ook de weersextremen. En juist die zijn een voedingsbodem voor natuurbranden.

Europa, en specifiek Zuid-Europa, warmt daarbij ook nog eens sneller op dan andere werelddelen. Dat komt waarschijnlijk door veranderingen in de straalstromen boven Eurazië, concludeerden collega’s van Veraverbeke eerder deze maand. Daardoor blijven weersystemen die warme lucht vanuit Noord-Afrika naar Europa brengen langer actief. De uiteindelijke oorzaak van die veranderende luchtstromen? Hoogstwaarschijnlijk de snellere opwarming van de polen als gevolg van klimaatverandering.

Landschapsbeheer

Ook in Nederland moeten we ons volgens Veraverbeke voorbereiden op meer natuurbranden. Gert-Jan Nabuurs, boswetenschapper aan de Wageningen Universiteit, valt hem daarin bij. ‘In een land zo dichtbevolkt als Nederland zijn er grote risico’s verbonden aan bosbranden’, stelt Nabuurs. ‘Daarom moet je het bos zo gemengd mogelijk houden en niet alleen maar naaldbomen planten.’ Een land als Portugal heeft in de afgelopen jaren veel coniferen geplant voor de houtproductie, maar komt er nu achter dat die bomen ook makkelijker branden dan loofbos.

Daarnaast zou je volgens Nabuurs in de winter gecontroleerd delen van het bos in brand kunnen zetten om de ‘brandstofvoorraad’ in de zomer te beperken. ‘In het Middellandse Zeegebied was dat vroeger een taak die de boeren voor hun rekening namen, maar omdat er nu veel minder mensen op het platteland wonen, gebeurt het veel minder. De brandweer heeft er ook niet altijd de capaciteit voor’, vertelt Nabuurs. ‘We zijn nu een groot project gestart over bosherstel in Europa. Dat streeft naar lokaal de beste boomsoorten en inrichting, gericht op houtproductie, maar ook natuur en aanpassing aan klimaatverandering.’

Ook Veraverbeke denkt dat er op het gebied van landschapsbeheer nog veel te winnen is, bijvoorbeeld door het ‘compartimenteren’ van bos, het aanleggen van brede wegen of onbegroeide stroken waar het vuur niet naar het aangrenzende deel van het bos kan oversteken. En er zou meer aandacht moeten komen voor preventie. ‘Bijna elke brand hier heeft een menselijke oorsprong, dus moet je zorgen dat je niets aansteekt.’ Uiteindelijk vereist het een systematische aanpak, denkt Veraverbeke: ‘Nederland is een schoolvoorbeeld van geïntegreerd waterbeleid, iedereen weet wat daarin zijn taken zijn. Recent is droogte daarbij gekomen, en je zou vuur daar eigenlijk ook aan toe moeten voegen.’