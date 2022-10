Europese aanpak energiecrisis loopt uiteen, ook sterke verschillen in prijsstijging

Beeld BELGA

Bijna alle EU-landen compenseren hoge energieprijs, op verschillende manieren

De maatregelen die in de Europese Unie worden genomen om de energiecrisis aan te pakken, lopen uiteen. Bijna alle lidstaten hebben de energiebelasting verlaagd, maar slechts de helft van de landen kent een prijsplafond.

Dit blijkt uit een inventarisatie van economische denktank Bruegel, aangevuld door de Volkskrant. EU-leiders overlegden donderdag in Brussel over een gezamenlijke crisisaanpak.

Vrijwel iedereen compenseert de consument voor de energiekosten. De meeste landen, 25 van de 27, kennen een toeslag voor kwetsbare groepen, en 23 lidstaten hebben de energiebelasting verlaagd, maar slechts 12 landen hebben een prijsplafond voor consumenten. Nederland en Duitsland, die beide relatief veel geld uittrekken, worden door zuidelijke lidstaten verweten dat zij de crisis te veel voor zichzelf willen oplossen.

Een besproken optie in Brussel is een gezamenlijk plafond op de groothandelsprijs van gas. Frankrijk, Portugal en Spanje experimenteren hier al mee, in diverse vormen. Verder is een handvol landen, zoals Italië, energiebedrijven hoger gaan belasten vanwege gestegen winsten.

Grote verschillen in energie-inflatie, Nederland telt grootste prijsstijging

Nergens in de Europese Unie zijn de kosten voor energie het afgelopen jaar zo sterk gestegen als in Nederland. De gemiddelde prijs voor gas, stroom, benzine en andere energiebronnen lag in september 114 procent hoger dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat.

Na Nederland kennen de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen de hoogste energie-inflatie, van 65 tot 80 procent. Zij importeerden tot voor kort veel Russische energie.

In België is energie gemiddeld 65 procent duurder dan een jaar geleden, maar in andere ons omringende landen is de prijsstijging een stuk kleiner. De grote stijging in Nederland is deels te verklaren door de zwaar geliberaliseerde energiemarkt, deels doordat alleen wordt gerekend met de nieuwe, duurdere energiecontracten.