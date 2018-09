Europees Parlement stemt voor zwaarste strafprocedure tegen Hongarije van premier Orbán

De EU heeft de weg vrijgemaakt voor het straffen van Hongarije wegens het inperken van de democratische vrijheden. Het Europees Parlement is woensdag akkoord gegaan met het activeren van de zwaarste strafprocedure. Op grond van artikel 7 van het EU-verdrag kan Hongarije het stemrecht in de Europese ministerraden verliezen.

Premier Orbán bij een verkiezingsbijeenkomst in april 2018. Foto EPA

Een grote meerderheid, 447 leden, stemde voor het straffen van Hongarije. Tegen stemden 197 parlementariërs. De Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks), die met haar onderzoek de weg vrijmaakte voor de strafprocedure, werd na afloop toegejuicht in het parlement.

De stemming is een flinke tegenvaller voor de regering van de rechts-conservatieve premier Orbán. Hoewel hij de afgelopen jaren volop is bekritiseerd in Europa voor het beknotten van onder andere de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, werd hij niet gestraft met sancties. Een flink deel van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP), waarvan Orbáns partij Fidesz deel uitmaakt, stemde nu echter voor de strafprocedure.

Hongarije kondigde aan dat het de stemming juridisch aan zal vechten. Minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto noemde het besluit 'pietluttige wraak' van Orbáns tegenstanders in de EU.

Het is de eerste keer dat het Europees Parlement een artikel 7-procedure start tegen een lidstaat. Eind vorig jaar werd ook een artikel 7-procedure gestart tegen Polen. Deze werd echter ingesteld door de Europese Commissie.

Het is overigens nog lang niet zeker dat de sancties worden ingesteld. De Europese Commissie en de lidstaten zijn nu aan zet. Pas als de lidstaten unaniem instemmen met het straffen van Hongarije, kan de regering-Orbán het stemrecht in de EU worden ontnomen. Verwacht wordt dat de Poolse regering, die net als Hongarije een anti-immigratiepolitiek voert, strafmaatregelen zal tegenhouden.

Leden van het Europees Parlement klappen na de stemming voor Judith Sargentini (GroenLinks) die onderzoek deed naar de situatie in Hongarije. Foto AP

Vernietigend rapport

De omstreden premier deed de strafmaatregelen dinsdag in een debat in het Europees Parlement af als ‘chantage’ en ‘wraak’. ‘Maar Hongarije zal niet toegeven aan deze chantage’, sprak Orbán de Europarlementariërs dreigend toe. ‘Indien nodig zullen we tegen u in verzet komen.’

Het activeren van de artikel 7-procedure komt een halfjaar na het vernietigende rapport van speciaal rapporteur Sargentini. De Europarlementariër concludeerde in april, na een jaar onderzoek in opdracht van het Europees Parlement, dat Orbán een ‘ware heksenjacht’ tegen de democratie in gang heeft gezet.

Volgens Sargentini is de zwaarst mogelijke strafprocedure van de EU gerechtvaardigd omdat er in Hongarije sprake is van een ‘ernstige en systematische’ schending van de Europese waarden.

‘De persvrijheid is ingeperkt’, concludeerde Sargentini. ‘De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is niet langer gegarandeerd. Gerenommeerde ngo’s en een universiteit worden bedreigd in hun voortbestaan. EU-subsidies worden misbruikt. De rechten van minderheden en vluchtelingen worden geschonden.’