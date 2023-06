Europees Parlement stemt in met wet die de ontwikkeling van AI in toom moet houden

’s Werelds eerste door AI geschapen standbeeld is sinds vorige week te zien in een museum in Stockholm. Beeld Jonathan Nackstrand / AFP

De door het Europees Parlement aangenomen wet, de AI Act, verbiedt biometrische surveillance in de publieke ruimte, zoals beveiligingscamera’s met gezichtsherkenningssoftware die niet alleen individuen, maar ook emoties of afkomst kunnen herkennen. Ook is het voor handhavers niet toegestaan systemen te gebruiken die op basis van profilering voorspellen of iemand zich crimineel zal gaan gedragen. En materiaal dat is gegenereerd door kunstmatige intelligentie, zoals teksten die door het programma ChatGPT zijn geschreven, moet expliciet als AI-productie worden gelabeld.

De AI Act werkt met een risicopiramide. Relatief ongevaarlijke AI-toepassingen aan de onderkant van deze piramide krijgen grotendeels vrij spel. Een voorbeeld daarvan is het algoritme van streamingdienst Spotify dat liedjes aanbeveelt.

Boven aan de piramide staan onder meer systemen die beoordelen of mensen een uitkering of hypotheek krijgen. Voor die systemen moeten veel (en strenge) regels gelden. Ook in de hoogste risicocategorie: de aanbevelingsalgoritmes die worden gebruikt door socialemediaplatformen met meer dan 45 miljoen gebruikers en algoritmes die het stemgedrag van kiezers kunnen beïnvloeden.

Voortrekkersrol Europa

Thierry Breton, eurocommissaris interne markt, is tevreden met de uitslag van de stemming in het Europees Parlement. Nu wil hij dóór: ‘We hebben geen tijd te verliezen.’ Vanavond al wil hij beginnen met de onderhandelingen met de lidstaten. En volgende week donderdag vertrekt Breton naar San Francisco om met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Sam Altman, de ceo van ChatGPT-maker OpenAI, te praten over de implementatie van de AI-wetgeving.

Als de onderhandelingen met de lidstaten zijn afgerond, hoopt Breton aan het eind van het jaar een definitieve versie van de AI Act op te kunnen stellen. In 2026 moet de wet in werking treden.

ChatGPT, gezichtsherkenning, algoritmes die fraude opsporen, aanbevelingen doen of selecties uitvoeren: kunstmatige intelligentie omvat een ongelofelijke hoeveelheid technologische toepassingen waarvan de ontwikkeling zo snel gaat, dat het moeilijk te voorspellen valt wat er komend jaar al mogelijk is. Laat staan over drie jaar – als de AI Act dan in werking treedt – en de decennia daarna.

Niettemin neemt Europa een voortrekkersrol door wettelijke grenzen te stellen aan de ontwikkeling van AI. ‘Het is beter om nu ongeveer 80 procent te kunnen reguleren dan om straks bij 100 procent niets te doen’, zei Margrethe Vestager, eurocommissaris mededinging, hierover tegen de BBC.

Glijdende schaal

Het was nog even spannend in het Europees Parlement of de wet er wel door zou komen. De christen-democraten verzetten zich tegen een algeheel verbod op realtime biometrische surveillance in de publieke ruimte. Die technologie kan volgens hen waardevol zijn bij het opsporen van terroristen, vermiste kinderen en verdachten van een zwaar misdrijf.

De linkse en liberale partijen in het Europees Parlement vrezen echter dat de inzet van dergelijke technologie het begin zal zijn van een glijdende schaal die richting een controlemaatschappij voert – ter illustratie wijzen ze op de gezichtsherkenningspraktijken in China. Een meerderheid van het Europees Parlement schaarde zich achter de visie van de tegenstanders van realtime biometrische surveillance in de publieke ruimte.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) is opgelucht dat de AI Act er nu door is. Hij ziet deze wet als een ‘betrouwbare verkeersagent die ervoor zorgt dat AI niet als een ongeleid projectiel door onze samenleving raast’. Ook De Groenen zijn tevreden met onder meer strengere regels voor energieslurpende technologie.

‘Alle ogen zijn vandaag op ons gericht’, zei hoofdrapporteur van de progressieve alliantie Brando Benifei. ‘Terwijl de grote techbedrijven alarm slaan over hun eigen creaties, neemt Europa het voortouw met een concreet antwoord op de risico’s van AI.’

Minder opgetogen is CCIA Europe, belangenorganisatie voor de techsector in Europa. Zij vindt dat de wet zich strikt zou moeten richten op AI-toepassingen die een direct risico vormen. Al het andere kan volgens de belangenvereniging de innovatie in de weg staan.