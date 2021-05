Europees Parlement: plantaardige variatie op yoghurt mag blijven

De drank die voorheen bekend was als sojamelk, mag zich nog wel een 'variatie op' of 'vervanger van' melk noemen. Beeld thinkstock

Eind vorig jaar nam het Europees Parlement, met steun van onder andere het Nederlandse CDA, een voorstel aan om zuivelnamen uit te bannen voor plantaardige producten zoals ‘sojamelk’ of ‘havermelk’.

Dat zou betekenen dat aanduidingen als ‘variatie op’ of ‘vervanger van’ (yoghurt, melk of kaas) voor dat soort producten verboden zouden worden. Ook zouden producten als soja- of haverdrank niet meer verkocht mogen worden in verpakkingen die lijken op een melkpak. Volgens de voorstanders van het voorstel leidt dat tot verwarring onder consumenten.

Tegen het gewraakte ‘amendement 171’ kwam massaal verzet. Greenpeace schreef samen met twintig milieuorganisaties een brief aan de EU-leiders met een oproep om het voorstel tegen te houden. Ruim vierhonderd miljoen consumenten ondertekenden een petitie van ProVeg, een ngo die zich inzet voor het vervangen voor dierlijke voeding door plantaardige alternatieven, om het voorstel van tafel te krijgen.

Ook de koepel van Europese consumentenorganisaties, Beuc, sprak zich tegen het voorstel uit. Volgens de Beuc maakt het voorstel plantaardige alternatieven minder aantrekkelijk voor consumenten, ‘terwijl we weten dat we meer plantaardig moeten gaan eten’.

Dat verzet lijkt effect te hebben gesorteerd. Bij de definitieve stemronde over het landbouwbeleid van de Europese Unie die deze week plaatsvindt, is het voorstel van tafel gehaald. ‘Dit is een overwinning voor het gezond verstand en de planeet’, aldus zegt Veerle Vrindts, directeur ProVeg Nederland. ‘Niemand raakt in de war of misleid door termen als ‘plantaardig alternatief voor zuivel.’

In de huidige wetgeving zijn termen als melk, kaas, boter of yoghurt al verboden voor plantaardige alternatieven. Die zijn voorbehouden aan dierlijke producten.