Europees Parlement kiest oud-nieuwslezer David-Maria Sassoli tot voorzitter: minzaam, onkreukbaar en op het saaie af

De 63-jarige oud-journalist Sassoli heeft in het parlement een reputatie van onkreukbaarheid en minzaamheid. Zijn presentatie is vlot, zelfverzekerd en vertrouwenwekkend, zoals van een voormalige nieuwslezer mag worden verwacht. Het is op het saaie af. De verklaring die hij na zijn uitverkiezing aflegde, was geen bloed-, zweet- en tranenspeech. Maar zoals Vaclav Havel ooit zei: gezegend de politiek die het zich kan veroorloven saai te zijn.

Sassoli werd geboren in Florence en werd na zijn studie politicologie journalist voor diverse nieuwsagentschappen en kranten. In de jaren negentig stapte hij over naar de televisie, naar Rai Uno, om uiteindelijk presentator te worden van een van de belangrijkste avondjournaals op het eerste net. Hij werd een van meest geliefde en bekendste journalisten van Italië.

Tegengif voor het nationalisme

In 2009 maakte Sassoli de overstap naar de politiek toen de nieuwe, centrum-linkse Democratische partij werd opgericht die in 2014 in de persoon van de 39-jarige Matteo Renzi de jongste premier van Italië zou leveren. In hetzelfde jaar werd Sassoli gekozen tot lid van het Europees Parlement, waarvan hij in 2014 een van de vicevoorzitters werd.

Hij viel onder meer op door zijn poging de volgens critici veel te royale maandelijkse onkostenvergoeding van de parlementsleden te beperken, of op z’n minst controleerbaar te maken. In zijn aanvaardingsspeech refereerde hij aan de lessen van de geschiedenis, toen zijn vader tegen andere Europeanen moest vechten en zijn moeder het huis moest ontvluchten. Als hun kinderen en kleinkinderen moeten wij het tegengif zijn voor het nationalisme dat Europa wil vergiftigen, zei hij, duidelijk linkse accenten zettend. Niettemin vond de Florentijn dat niemand mag worden veroordeeld om zijn overtuiging en pleitte hij voor het overwinnen van tegenstellingen. Het woord ‘inclusiviteit’ vermeed hij. Ook voor hem is dat kennelijk inmiddels iets te veel uitgekauwd.

