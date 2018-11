Europees Parlement beslist: reiziger sneller en guller gecompenseerd bij vertraagde trein

Treinpassagiers wachten geduldig onder het informatiebord of er nog een trein vertrekt. Beeld Raymond Rutting

De beslissing sluit aan bij een oproep van een ander EU-orgaan, de Europese Rekenkamer, om reizigers automatisch te compenseren als hun reis, rit of vlucht vertraging oploopt of wordt geschrapt.

Het Europees Parlement boog zich recent over een herziening van de passagiersrechten in de Europese Unie, die in 2009 werden opgesteld. Passagiers die hun reis voortzetten ondanks vertragingen moeten het recht krijgen op terugbetaling van de helft van hun treinkaartje bij een vertraging van 60 tot 90 minuten, aldus het voorstel, 75 procent bij een vertraging tussen 91 en 120 minuten en 100 procent boven de twee uur.

Volgens de Europese Commissie passen op dit moment alleen Nederland, België, Denemarken, Italië en Slovenië de regels voor passagiersrechten toe. De NS compenseert zijn klanten bij een vertraging van een half uur (of een kwartier bij de snellere Intercity Direct) en betaalt de hele reissom terug als het oponthoud langer dan een uur duurt. Een woordvoerder van de spoorwegen kon niet zeggen hoeveel geld het bedrijf daar aan kwijt is. Cijfers over grotere vertragingen zijn er ook niet. Alleen het percentage uitgevallen treinen is bekend: 2,3. De NS voert elke dag rond de vijfduizend ritten uit.

Klimaatdoelen

‘Bij elke vertraging langer dan een uur hoort financiële compensatie’, stelt Europarlementariër Dennis de Jong (SP) tegenover het persbureau ANP. De Jong wil zelfs wel verder gaan. Vervoerders moeten volgens hem ‘ook vervangend vervoer en zo nodig een hotelovernachting regelen.’ Volgens D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg zijn betere passagiersrechten noodzakelijk om de trein te laten slagen als alternatief voor het vliegtuig. ‘Reizen met de trein is een duurzaam alternatief voor de auto of het vliegtuig. Het moet makkelijker worden om te kiezen voor de trein. Met het vliegtuig halen we de klimaatdoelen van Parijs niet.’

De Europese Rekenkamer noemt het Europese compensatiesysteem ‘uniek in de wereld’, maar vindt ook dat reizigers veel te veel moeite moeten doen om hun geld terug te krijgen. Veel weten niet eens dat ze recht hebben op een vergoeding. De rekenkamer pleit voor automatische uitkeringen, wat geen probleem moet zijn nu de meeste kaartjes in het openbaar vervoer volledig zijn gedigitaliseerd.