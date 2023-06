Europees Parlement: bedrijven aansprakelijk voor misstanden bij leveranciers

Het Europees Parlement keurde donderdag een compromistekst goed over duurzaam en verantwoorde ondernemen. Beeld REUTERS

PvdA-europarlementariër Lara Wolters toonde zich donderdag zichtbaar opgelucht nadat het parlement met 366 stemmen voor en 225 tegen de door haar onderhandelde compromistekst had goedgekeurd. ‘Het was nogal een bewogen week’, erkende Wolters. De laatste dagen groeide het verzet van vooral Duitse christendemocraten tegen het voorstel voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Niet alle christendemocraten gaven echter gehoor aan de CDU/CSU-oproep, ook de CDA’ers niet. ‘Dit mocht niet mislukken’, aldus een ‘zeer blije’ Wolters.

Met zijn positie gaat het parlement verder dan het voorstel dat de Europese Commissie in februari vorig jaar presenteerde. De Commissie wilde kleinere bedrijven (minder dan vijfhonderd werknemers, jaaromzet lager dan 150 miljoen euro) vrijwaren van de nieuwe regels. Het parlement legt die grens op 250 werknemers en een omzet van veertig miljoen euro, een striktere aanpak die de Commissie alleen voor risicosectoren (textiel, winning metalen als tin en goud, landbouw) bepleitte.

‘Anti-wegkijkwet’

Het wetsvoorstel moet een eind maken aan de praktijk dat bedrijven de ogen sluiten voor de soms erbarmelijke omstandigheden waaronder grondstoffen en onderdelen die ze gebruiken geproduceerd worden. Het gaat om kinderarbeid, uitbuiting en vervuiling. Wolters spreekt dan ook over de ‘anti-wegkijkwet’.

Bedrijven die onder de regeling vallen worden verplicht na te gaan of er bij hun eigen activiteiten, bij dochterondernemingen of hun leveranciers sprake is van misstanden. Die moeten ze rapporteren en aanpakken. Gebeurt dat niet, dan zijn er sancties mogelijk. Ook moeten er klachtenprocedures komen voor slachtoffers, inclusief de mogelijkheid van rechtszaken.

Bedrijven moeten eveneens duidelijk maken hoe ze aan de klimaatdoelstelling van Parijs zullen voldoen. Weigert een bedrijf, dan kunnen bonussen van leidinggevenden worden geschrapt. Sommige lidstaten hebben nationale wetgeving voor verantwoord ondernemen, het EU-voorstel zorgt ervoor dat bedrijven overal dezelfde regels krijgen. ‘Dit gaat over de waarden die de EU zo graag uitdraagt’, aldus Wolters.

Het parlement gaat niet alleen een stap verder dan de Commissie in de reikwijdte (aantal bedrijven) van het voorstel. Het legt ook de hoogte van potentiële boetes vast: vijf procent van de omzet.

Aanvaring

Daarmee komt het parlement in aanvaring met de lidstaten. Die stelden eind vorig jaar dat de regels alleen mogen gelden voor bedrijven met meer dan duizend werknemers en een jaaromzet van driehonderd miljoen euro. De lidstaten willen bovendien dat de financiële sector wordt ontzien. De onderhandelingen tussen de lidstaten en het parlement beginnen nog deze maand. Het voorstel is pas een wet als beide partijen het eens worden.

BusinessEurope, de lobbyclub van bedrijven in Brussel, is niet te spreken over de aanscherpingen van het parlement. Volgens BusinessEurope maken die het voorstel ‘onwerkbaar’, de lobbyclub vreest (net als de Duitse christendemocraten) voor extra rompslomp. VNO-NCW is aanzienlijk milder en betitelt de stemming in het parlement als een ‘belangrijke stap voorwaarts’. Oxfam Novib, de organisatie die strijdt tegen ongelijkheid en armoede in de wereld, vindt het parlementscompromis niet ver genoeg gaan.