Europees onderzoek bewijst: grensbewaker Frontex wilde pushbacks niet zien en steunde die zelfs met EU-geld

Het 129 pagina’s tellende rapport van OLAF is streng geheim, maar het Duitse weekblad Der Spiegel en het Franse dagblad Le Monde hebben een exemplaar weten te bemachtigen, en uitgebreid uit de vernietigende bevindingen geciteerd. Het rapport ‘onthult de volle omvang van het Frontex schandaal’, schreef Der Spiegel vrijdag.

Dat er sprake is van een schandaal, is al langer bekend. De pushbacks in de Aegeïsche Zee vinden al sinds 2015 plaats en eerder bleek al dat Frontex zo nu en dan de andere kant opkijkt als de Griekse grensbewaking een volle rubberboot met vluchtelingen terug de zee op sleept. Eind april moest Frontex directeur Fabrice Leggeri zijn biezen pakken, toen het bewuste OLAF-rapport zijn schaduw vooruitwierp.

Leggeri wees beschuldigingen over betrokkenheid bij pushback-praktijken altijd van de hand, maar in april werd duidelijk dat er na het rapport van de anti-fraudedienst niets meer te ontkennen zou zijn. Hem restte niets anders dan af te treden, samen met twee medebestuurders.

Uit berichten, mails en interviews waarover de onderzoekers beschikken en waaruit in het rapport wordt geciteerd ontstaat het beeld dat Leggeri de EU en de Europese Commissie niet langer vertrouwde, omdat hij vond dat ze te veel aan het handje van ngo’s liepen. In 2018 ontstond in de top van Frontex het idee dat de dienst een al te behulpzame ‘taxi’-dienst voor immigranten begon te worden.

Surveillance-vliegtuig wordt weggestuurd

Der Spiegel haalt een voorbeeld aan van de werkwijze bij Frontex: op 5 augustus 2020 sleept de Griekse grenswacht een rubberboot met dertig vluchtelingen terug de zee op. Een surveillance-vliegtuig van Frontex (een 'FSA’) volgt het schip zodat de hele pushback live te zien is op het Frontex-hoofdkantoor. Daar voelen mensen zich ongemakkelijk bij, maar in plaats van in te grijpen besluiten ze het vliegtuig naar een nieuwe locatie te sturen; de Middellandse Zee.

De leiding is op de hoogte van de pushbacks en het is bekend waarom het vliegtuig ergens anders gaat surveilleren. Der Spiegel citeert een handgeschreven briefje van 16 november 2020: ‘We hebben onze FSA enige tijd geleden teruggetrokken om geen getuige te hoeven zijn...’ Op het hoofdkantoor wordt gewaarschuwd dat vluchtelingen (in strijd met de Europese richtlijnen) ernstig in gevaar worden gebracht, en dat het voor Frontex steeds moeilijker wordt om daarmee om te gaan. Gevreesd wordt dan ook al voor een ‘enorm risico voor de reputatie van Frontex’.

Bewijzen worden weggemoffeld en verborgen gehouden voor Frontex’ raad van bestuur, en voor onderzoekers van het Europees Parlement. Er wordt gelogen tegen het Europees Parlement, en verhult dat de dienst EU-geld gebruikt om sommige pushbacks te financieren.

Veel van de zaken die in het rapport naar voren komen zijn al bekend, onder andere door eigen onderzoek van Der Spiegel, maar omdat OLAF een officiële EU-organisatie is die alles minutieus heeft uitgezocht en met bewijzen staaft, zal het rapport waarschijnlijk meer gewicht krijgen.

Het maant de nieuwe (interim-)leiding van Frontex en de Europese Commissie in ieder geval tot snelle actie. De Commissie moet een antwoord vinden op de vraag hoe het kan dat er jaarlijks miljoenen euro’s naar Griekenland gaan: geld waarmee Griekenland migranten in overeenstemming met Europese richtlijnen moet helpen, en ze niet op reddingsvlotten zonder motor op zee moet achterlaten. En hoe het mogelijk is, dat Griekenland nog steeds vindt dat het geen enkele wet overtreedt.

Aan Leggeri’s carrière is inmiddels een einde gekomen, Der Spiegel voorspelt dat dit rapport nog meer mensen hun baan zal gaan kosten.