Europees kampioen Italië wéér niet naar WK: ‘De magie is uitgewerkt, tijd voor een nieuwe generatie’

Aanvaller Domenico Berardi na een gemiste kans in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië. Beeld AP

Dag Rosa, hoe heb je de wedstrijd donderdagavond beleefd?

‘Nou, ik zat niet vol spanning voor de tv. Net als alle Italianen dacht ik: dat komt wel goed.

‘Italië was de sterkere partij. Noord-Macedonië is toch een voetbaldwerg, die zich enorm ingroef. Ze scoorden in de blessuretijd, je zou kunnen zeggen dat ze op een Italiaanse manier gewonnen hebben.

‘Onderschatting moet daar een rol bij hebben gespeeld. Topverdediger Chiellini werd op de bank gehouden, zodat hij aankomende dinsdag tegen Portugal fit zou zijn om Cristiano Ronaldo uit te schakelen. Dat is overmoedig gebleken. Nu speelt Noord-Macedonië dinsdag tegen Portugal.’

Hoe is er in Italië gereageerd op de uitschakeling voor het WK? In 2018 was Italië er ook al niet bij.

‘Er heerst toch wel grote verbazing. Niemand had dit verwacht, zeker niet na het grote succes van afgelopen zomer. Hoewel Italianen ook een heel fatalistische inslag kunnen hebben over hun land. In die zin past de uitschakeling wel bij hun beeld.

‘Italiaanse voetbalfans zijn heel lokaal georiënteerd, mensen zijn in eerste instantie vooral met hun eigen voetbalclub bezig. Als het nationale elftal slecht presteert is dat gevoel alleen maar sterker. Ook in die zin leefde deze kwalificatiewedstrijd niet echt.

‘Dat was afgelopen zomer ook. Het nationale elftal gaat pas leven als het goed gaat. In de poulefase op het EK leefde het elftal niet, Italianen gingen pas vanaf de kwartfinale massaal kijken.’

Italië leek een heel solide team, hoe kan het dat ze nu niet naar het WK gaan?

‘Als ik heel eerlijk ben denk ik dat Italië in de succesreeks ook heel veel mazzel heeft gehad. Tegen Spanje in de halve finale en Engeland in de finale van het EK was een penaltyreeks nodig.

‘In deze kwalificatiereeks viel het dubbeltje juist steeds de verkeerde kant op. In november misten ze nog een penalty tegen Zwitserland. Was die erin gegaan, dan waren ze al geplaatst en had Italië deze play-offs niet hoeven spelen.

‘De magie van bondscoach Roberto Mancini is uitgewerkt, denk ik. Hij lijkt nu ook te gaan vertrekken, als je de Italiaanse media mag geloven. Hij zei zelf er nog over na te moeten denken of hij aanblijft, dan weet je doorgaans al genoeg. Giorgio Chiellini zei donderdag dat hij hoopt dat Mancini doorgaat. Maar dat wordt hier niet geloofd. Sterker nog: er wordt al druk gespeculeerd over zijn opvolger.

‘Volgens La Gazzetta dello Sport, doorgaans toch goed ingevoerd, staat Fabio Cannavaro al klaar. Hij was aanvoerder van het Italië dat in 2006 wereldkampioen werd. Hij zou het bondscoachschap samen gaan doen met Marcello Lippi, de bondscoach van destijds.

‘Dit betekent ook het einde van een generatie voetballers. Chiellini en Leonardo Bonucci zullen nu wel hun laatste toernooi hebben gespeeld. Het is echt tijd voor een nieuwe generatie.’

Noord-Macedonië valt ook onder jouw regio. Hoe is daar gereageerd op het uitschakelen van de Europees kampioen?

‘Dat moeten we inderdaad niet vergeten: voor Noord-Macedonië is dit geweldig. Je gunt het zo’n klein land, dat veel tegenslagen kent. Het wil graag bij de EU, maar wordt steeds tegengehouden door ruzies met Bulgarije en Griekenland. Daardoor groeit daar ook een gevoel van nationale trots. Dit wordt echt groots beleefd, het is super belangrijk voor Noord-Macedonië.’