Europees Hof neemt Nederlandse klacht over Russische rol bij MH17 in behandeling

Een dag na de MH17-crash fotografeert een hulpverlener op de rampplek de resten van het vliegtuig. Beeld Getty

Het doorgaan van de rechtsgang is een succes voor het Nederlandse kabinet, dat al jaren probeert om de betrokkenheid bij en schuld van Rusland voor de vliegtuigramp op 17 juli 2014 hard te maken. Voor nabestaanden is het een opsteker. En voor de internationale gemeenschap is het een juridische bevestiging dat Rusland al ver voor februari 2022 in Oekraïne actief was.

Volgens Nederland speelde Rusland een cruciale rol in de moord op de 298 inzittenden van de MH17-vlucht. Ten tijde van de aanslag had Rusland de controle over het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne van waaruit het toestel met een Bukraket werd neergehaald, betoogde Nederland een jaar geleden tijdens een hoorzitting van het Hof in Straatsburg. Ook zou de Russische regering hebben nagelaten de vliegtuigramp goed te onderzoeken. Daarmee schond Rusland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Rusland sprak tijdens die hoorzitting elke vorm van betrokkenheid tegen. De advocaat van de regering van president Vladimir Poetin benadrukte dat de raket die het MH17-vliegtuig trof, niet vanuit Russisch grondgebied de lucht in ging, maar vanuit Oekraïne. De rebellen die daar op dat moment de macht hadden, zouden niet onder Russisch bevel hebben gestaan. Daarom wilde Rusland dat het Europees Hof de zaak af zou wijzen.

Het Europees Hof oordeelt nu dat Rusland wel degelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor mensenrechtenschendingen in de Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk, in de tijd dat pro-Russische rebellen daar met het Oekraïense leger vochten. In Straatsburg was woensdagmiddag geen Russische delegatie op komen dagen om het besluit aan te horen.

Duizenden klachten door nabestaanden

Hoewel Rusland op dit moment niet valt onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan het Hof de klacht toch behandelen. Een paar weken na het begin van de invasie in Oekraïne in februari van vorig jaar werd Rusland verbannen uit de Raad van Europa, waardoor ook de deelname aan het Verdrag wegviel. De Nederlandse MH17-klacht gaat echter over gebeurtenissen van voor die tijd.

De inhoudelijke behandeling van de zaak kan wel nog jaren duren. Toch is de beslissing van het Europese Hof van vandaag goed nieuws voor nabestaanden: zij maakt de weg vrij voor duizenden klachten die individuele MH17-nabestaanden en andere slachtoffers van Russisch geweld in Oekraïne bij het Hof hebben ingediend.

Deze procedure bij het Europese Hof is niet het enige juridische pad dat Nederland de laatste jaren heeft bewandeld. Zo diende Nederland vorig voorjaar samen met Australië een klacht in bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Afgelopen november legde de rechtbank in Den Haag daarnaast drie mannen een levenslange celstraf op voor hun persoonlijke rol in de aanslag.