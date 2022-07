Europees Hof maant Turkije om filantroop Kavala vrij te laten, strafprocedure naar volgende fase

Filantroop en zakenman Osman Kavala in 2021. Beeld AFP

De uitspraak maandag van de rechters brengt de strafprocedure van de Raad van Europa tegen Ankara in een volgende fase. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa is nu aan zet. Dat kondigde vorig jaar een ‘inbreukprocedure’ tegen Turkije aan. De opeenvolgende juridische stappen en sancties kunnen uiteindelijk leiden tot het schorsen van Turkije als lid van de Raad van Europa.

Twee jaar geleden al gaf het EHRM de Turkse regering opdracht Kavala, die in oktober 2017 werd gearresteerd, vrij te laten. Het hof stelt nu vast dat Turkije in gebreke is gebleven. De Turkse regering heeft keer op keer laten weten zich niets te zullen aantrekken van de aanwijzingen uit Straatsburg, de zetel van het hof. President Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat, als de Raad van Europa uitspraken van Turkse rechters niet respecteert, Turkije niet langer respect zal hebben voor de uit 46 landen bestaande Raad van Europa.

Vooraanstaand figuur

Een besluit om een lidstaat van de Raad van Europa te schorsen, wordt niet lichtvaardig genomen. De raad is vooral gericht op het handhaven van het Europese Verdrag voor de Mensenrechten. Als een lidstaat is geschorst, heeft het verdrag in dat land geen geldigheid meer en kunnen burgers van het land niet langer naar het hof in Straatsburg stappen om hun recht te halen.

De 64-jarige Kavala is een vooraanstaand figuur in het maatschappelijk middenveld van Turkije. Hij is directeur van Anadolu Kültür, een organisatie die culturele en sociale projecten ondersteunt. Anadolu Kültür werkt veel met kunstenaars, minderheden en kansarme kinderen.

Kavala wordt beticht van pogingen om met zijn vermeende bemoeienis met en financiering van de Geziprotesten van 2013 in Turkije de regering omver te werpen. Een rechter sprak hem daar in eerste aanleg van vrij, omdat er geen enkel bewijs zou zijn, maar justitie zette door en besloot er zelfs nieuwe aanklachten aan toe te voegen, te weten spionage en deelname aan de mislukte staatsgreep van 2016.

Die aanklachten kwamen tijdens de rechtszaak te vervallen. De Gezi-zaak is echter overeind gebleven, met een bewijsvoering die door mensenrechtenorganisaties ‘krankzinnig’ is genoemd. Kavala heeft niet de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating.