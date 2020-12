Europees hof eist vrijlating Turkse oppositieleider

Selahattin Demirtas, leider van de Koerdisch gezinde oppositiepartij HDP, schrijft een brief vanuit de gevangenis. Beeld AP

Volgens het hof zijn er geen bewijzen die Demirtas’ detentie zouden kunnen rechtvaardigen. De redenen die de autoriteiten opgeven dienen als ‘dekmantel voor politieke doeleinden’, met ernstige gevolgen voor de democratie in Turkije.

Met het langdurige voorarrest, aldus het hof, worden de burgerrechten van de Koerdische parlementariër in vijf opzichten geschonden. Zo is er sprake van beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Hiermee wordt aan de gehele Turkse bevolking een ‘gevaarlijke boodschap’ afgegeven, die het vrije democratisch debat aanzienlijk beperkt.

Omdat Turkije lid is van de Raad van Europa, is de uitspraak van de rechters bindend. De kans is echter niet groot dat de Turkse regering eraan gevolg zal geven. Twee jaar geleden bepaalde het hof al dat Demirtas’ recht op een spoedig proces was geschonden. Ook daar trok Ankara zich niets van aan.

De HDP-leider wordt er volgens de aanklacht van verdacht in 2014 gewelddadige demonstraties te hebben georganiseerd. Koerden waren toen boos dat het Turkse leger Islamitische Staat liet begaan, toen dat op het punt stond de Koerdische stad Kobani in Syrië te veroveren. Bij de betogingen op diverse plaatsen in Turkije kwamen 37 mensen om het leven. De aanklager eist 142 jaar gevangenisstraf.

De HDP wordt er door de regering van beschuldigd nauwe banden te hebben met de gewapende Koerdische beweging PKK. Dertien parlementsleden zitten gevangen, evenals honderden activisten. Oud-parlementariër Leyla Güven werd maandag door een rechter in de zuidoostelijke stad Diyarbakir wegens terroristische activiteiten veroordeeld tot 22 jaar celstraf.

Ook op lager bestuursniveau wordt de partij aangepakt. Bijna negentig HDP-burgemeesters zijn vervangen door bureaucraten die door Ankara zijn aangewezen. Leider Devlet Bahçeli van de rechts-nationalistische partij MHP, de coalitiepartner van de AK-partij van president Erdogan, heeft vorige week opgeroepen tot een verbod van de HDP.