Europees Hof: e-books mogen niet worden doorverkocht

Slijtage e-book is flauwekul. Beeld ANP

‘Virtuele leesclub’ Tom Kabinet en de Nederlandse uitgevers strijden al jaren over de vraag of het is toegestaan om e-books als tweedehands exemplaar door te verkopen. Het voorlopig laatste hoofdstuk in het juridische wapengekletter is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De site Tom Kabinet biedt de gelegenheid reeds gelezen elektronische boeken te verkopen en te kopen. Dat is de uitgevers een doorn in het oog: de website zou hiermee een broeinest van illegale boeken zijn.

Slijtage

Het Hof stelt de uitgevers nu in het gelijk, vooral met het argument dat kopieën van e-books altijd als nieuw zullen zijn, terwijl een papieren boek meer en meer slijt en steeds duidelijker een tweedehandsje wordt. Daardoor komt de rechtspositie van de auteur ook meer in gevaar bij illegale digitale kopieën.

Verder stelt het Hof dat digitale boeken ook nog eens veel gemakkelijker te verspreiden zijn dan papieren exemplaren: ‘Een aanzienlijk aantal personen kan tegelijkertijd of achtereenvolgens via het platform van de leesclub toegang krijgen tot hetzelfde werk.’

Flauwekul

Marc Jellema, oprichter van Tom Kabinet, kan zich hier niet in vinden, zegt hij in een reactie. ‘We nemen wel degelijk maatregelen om illegale verspreiding tegen te gaan.’ Zo moeten verkopers hun unieke downloadlink meegeven, waarmee wordt gecontroleerd of een boek daadwerkelijk is aangeschaft. Het is vervolgens aan de verkoper om zijn eigen exemplaar te wissen.

Het slijtage-argument noemt Jellema ‘kul’: ‘Bij tweedehandsboeken gaat het niet om slijtage, maar om beschikbaarheid. Als je moet wachten totdat iemand anders het werk heeft gelezen, dan wordt een boek daardoor minder waard.’

Jellema gaat het vonnis bestuderen. De uitspraak wordt nu teruggestuurd naar de rechtbank in Den Haag, die zich al eerder over de zaak boog. Den Haag zal vervolgens met een nieuwe uitspraak komen aan de hand van de door het Hof gegeven richtlijnen. Op dit moment is het dus nog mogelijk om tweedehands e-books te kopen en verkopen.