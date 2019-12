NIEUWS AIRBNB

Europees Hof: Airbnb is slechts informatiemakelaar

Airbnb is geen vastgoedbedrijf of verhuurder, maar een informatiemakelaar. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De uitspraak is een klap voor de aanpak van illegale vakantieverhuur in Amsterdam, stelt wethouder Wonen Laurens Ivens van de hoofdstad.