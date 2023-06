Europees boegbeeld In ’t Veld verruilt D66 voor Volt

Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Beeld ANP / ANP

‘Europa lijkt tegenwoordig geen ‘chefsache’ meer te zijn voor D66’, schrijft ze verder. Volgens haar toont de partij in woord dat het fervent aanhanger is van de Europese gedachte, maar komt dat in de praktijk niet meer tot uiting. ‘De nationale politiek in Den Haag is steeds meer het middelpunt geworden van ons denken en handelen. Europese kwesties dienen als wisselgeld in de nationale politiek.’

De timing van het vertrek van In ‘t Veld is saillant te noemen, net als haar overstap naar Volt. Met de Europese verkiezingen van 2024 voor de deur ziet D66 haar boegbeeld vertrekken naar een partij die hengelt naar de gunst van dezelfde kiezersgroep.

Vorige maand maakte Tweede Kamerlid Salima Belhaj bekend de strijd om het Europees lijsttrekkerschap aan te gaan. Achter de schermen bij D66 is te horen dat zij op de steun van de partijtop kan rekenen. Daarnaast is nog niet bekend of zittend Europarlementariër Samira Rafaela, die met voorkeurstemmen het parlement in kwam, ook een gooi zal doen naar het lijsttrekkerschap.

Het is inmiddels geen geheim meer dat In 't Veld niet met Rafaela door één deur kon. In ’t Velt gaat in haar brief niet in op de kandidatuur van haar inmiddels oud-partijgenoten. ‘Hoewel er veel expliciete steun is uitgesproken door partijleden, en hoewel mijn passie voor Europa onverminderd groot is, heb ik na lange en zorgvuldige afweging besloten dat ik geen kandidaat zal zijn voor het lijsttrekkerschap voor D66 bij de Europese Verkiezingen, noch voor een andere plek op de lijst.’

Grensoverschrijdend gedrag

Uit haar brief blijkt verder dat In ’t Veld in haar maag zit met de wijze waarop D66 is omgegaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen tijd kreeg de partij te maken met kwesties rond partijstrateeg Van Drimmelen en Europarlementariër Rafaela. ‘In de afgelopen jaren heb ik moeten waarnemen hoe grensoverschrijdend gedrag in onze partij niet adequaat wordt aangepakt, hoe de slachtoffers in de kou blijven staan, en hoe de nieuw ingerichte structuren om een veilige werkomgeving te garanderen in de praktijk tekort schieten.’

In ’t Veld specificeert niet over welke zaken zij het heeft, al heeft zij het in het verleden opgenomen voor Van Drimmelen. Rafaela, met wie zij een verstoorde werkrelatie heeft, zou volgens haar grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.

In november vorig jaar oordeelde het D66-geschillencollege echter vernietigend over het onderzoek naar Rafaela. Dat was ‘onzorgvuldig’ en ‘had nooit mogen plaatsvinden'.

Partijleider Kaag omschrijft het vertrek van In ‘t Veld als ‘het einde van een lange periode’. Partijvoorzitter Victor Everhardt ‘betreurt’ de exit.