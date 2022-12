Europeanen weten nog niets van Oekraïne, zegt de succesvolle schrijver Andrej Koerkov

Beeld Leonie Bos

Laat zijn uitgever het niet horen, maar Andrej Koerkov heeft liever niet dat Europeanen zijn romans lezen. Niet dat hij ontevreden is over de vertalingen. Of dat hij op dramatische wijze tot inkeer is gekomen over zijn werk, zoals zijn 19de-eeuwse landgenoot Nikolaj Gogol, die onder invloed van een radicale priester zijn eigen manuscripten verbrandde.

Nee, de beroemdste romancier van Oekraïne staat achter zijn boeken. Die zijn vertaald in meer dan veertig landen en verkopen goed in Europa, zeker sinds Oekraïne is binnengevallen door Rusland. Westerse literatuurrecensenten zijn lovend over zijn oeuvre. Andrej Koerkov is ‘een Oekraïense Murakami’, zegt The Guardian. The New York Times vergelijkt hem met Michail Boelgakov, de bekendste schrijver die Kyiv ooit heeft voortgebracht.

Eervol hoor, vindt Koerkov, maar kunnen Europeanen alsjeblieft iets anders lezen dan zijn zwartgallige en humoristische romans over het Oekraïne van na de Sovjet-Unie? Het geeft hem een dubbel gevoel om een buitenlander te zien met zijn populairste boek, Picknick op het ijs uit 1996, over een necrologieënschrijver die een koningspinguïn in huis neemt omdat de lokale dierentuin geen geld meer heeft om het dier te verzorgen.

‘Laat Europeanen nou eerst eens non-fictie lezen’, zegt Koerkov. ‘Ze weten niets over Oekraïne.’

Koerkov (61) weet wel wat van Europa ten westen van Oekraïne. Hij komt er al decennia voor boekpresentaties, spreekt vijf Europese talen (en Japans), is getrouwd met een Britse. Onwetendheid over Oekraïne is geen verrassing voor hem, maar hij zag dat tot voor kort slechts als ‘een klein probleem’. Bovendien kon hij het de Europeanen niet zo kwalijk nemen: wat wist hij zelf nou van al die Europese landen? In een grootschalige Russische invasie geloofde hij niet.

En toen kwam 24 februari. ‘Wat een klein probleem was, blijkt nu een groot probleem.’

Enerzijds is hij opgelucht dat de oorlog Europeanen aan het denken heeft gezet over vrijheden. Samenwerkingen met het Kremlin zoals Nord Stream 2 – dat door Europese politici verkocht werd als ‘een puur economisch project’ maar ten koste ging van Oekraïne, dat al binnengevallen was op de Krim en in het oosten – kunnen nu niet meer. ‘Oekraïne heeft Europeanen eraan herinnerd dat democratie belangrijker is dan winst maken’, zegt Koerkov. ‘Waarden als democratie, mensenrechten en persvrijheid zijn door de oorlog sterker geworden in Europa.’

Maar hij bespeurt onder Europeanen nog weinig kennis over Oekraïne en de Oekraïners. De Europese steun aan Oekraïne vindt hij ronduit oppervlakkig. ‘Als je empathie voelt voor mensen in moeilijkheden, maar geen verstand hebt van de geschiedenis van deze mensen en hun moeilijkheden, dan is je empathie een halve leugen.’ Europeanen gedragen zich volgens hem als voorbijgangers bij een verkeersongeluk. ‘Je ziet iemand liggen en je helpt het slachtoffer medisch, maar niet geestelijk of moreel.’

Koerkov reist sinds het begin van de oorlog door Europa om daar iets aan te doen. Dag in, dag uit, met korte pauzes thuis, in Oekraïne. Dit gesprek vindt plaats in een hotellobby in Amsterdam, tijdens een middag waarop hij Nederlandse media een voor een te woord staat. Hij komt net uit Stockholm, waar hij hetzelfde heeft gedaan met Zweedse media, en staat op het punt om te vertrekken naar Portugal. Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is, ook in oorlogstijd, vindt Koerkov. En in zijn geval is dat: over Oekraïne vertellen en schrijven. Dat laatste doet hij tegenwoordig in non-fictie – Koerkovs Dagboek van een invasie verscheen onlangs in het Nederlands.

Het grootste probleem volgens hem? ‘Europeanen begrijpen niet dat Oekraïners en Russen verschillende volken zijn met een eigen geschiedenis en een eigen mentaliteit.’

En Koerkov grijpt zijn kans om feiten te verkondigen waarvan hij vreest dat de meeste Europeanen ze niet kennen. Of weten ze soms dat Oekraïne een onafhankelijke republiek was tot 1654, met democratische verkiezingen voor het staatshoofd? Dat de Russische onderdrukking van de Oekraïense identiteit al begon onder Peter de Grote? En dat Russische tsaren meer dan veertig decreten afkondigden om de Oekraïense taal uit te roeien?

Wat is het grootste verschil tussen Oekraïners en Russen?

‘Voor Oekraïners is vrijheid belangrijker dan stabiliteit. Voor Russen is stabiliteit belangrijker dan vrijheid. Daarom hebben de Russen hun vrijheid opgegeven. Ze blijven altijd trouw aan hun tsaar. Oekraïners komen in opstand als ze ongelukkig zijn. Ze kiezen een president en gaan die haten na de verkiezingen, want beloften worden nooit waargemaakt. Oekraïners zijn het gewend om te wonen in een land zonder stabiliteit.’

U had voor de oorlog kritiek op president Zelensky. Wat vindt u nu van hem?

‘Hij is een andere Zelensky geworden. Een positieve Zelensky. Hij richt zich vooral tot de wereld, een heel belangrijke taak. Ik zou niet weten wie deze baan beter zou vervullen dan hij. Hij is een acteur, jong, dynamisch. Hij is ideaal voor deze situatie.’

Hoe afhankelijk is Oekraïne van hem?

‘Afhankelijk in de zin dat hij degene is die om wapens vraagt en zaken doet met internationale politici. Maar Oekraïners vechten voor Oekraïne, niet voor Zelensky. Ze zouden ook vechten zonder Zelensky, maar ze zouden de oorlog waarschijnlijk verliezen wegens een gebrek aan militaire hulp.’

Koerkov vreest dat het Westen de steun aan Oekraïne op termijn afbouwt door een gebrek aan betrokkenheid. Dat voorkomen is wat hem drijft. Zijn drie volwassen kinderen zijn ook onafgebroken bezig om Oekraïne overeind te houden, onder meer door Oekraïense nierpatiënten over te brengen naar Europese ziekenhuizen. Ondertussen ziet Koerkov de pijn toenemen. Goede vrienden van hem zijn hun kinderen verloren aan het front.

Houdt u Russen verantwoordelijk voor de oorlog?

‘Ik houd Russen verantwoordelijk voor de huidige staat Rusland en voor Poetins regime. Dus zijn ze ook verantwoordelijk voor de oorlog.’

Andrej Koerkov heeft Russisch als moedertaal: ‘Je kunt de Russische taal in deze situatie niet verdedigen, want dan verdedig je Poetin.’ Beeld Pako Mera/Opale/Bridgeman Images

Russische critici van Poetin zeggen dat ze machteloos staan tegenover een gewapend regime.

‘Omdat ze fatalisten zijn. Ze hebben nooit iets geprobeerd. Een klein percentage Russen sloot zich aan bij de Bolotnaja-protesten (tegen Poetin in 2011 en 2012, red.). Toen de oorlog begon, waren er in Moskou zeven eenmansprotesten. Zeven.’

Na Bolotnaja zijn er veel meer protesten geweest tegen Poetin en dit jaar zijn er duizenden Russen gearresteerd bij anti-oorlogsdemonstraties.

‘En niemand is opgestaan om vrijheid te eisen voor de gearresteerden. De normale Russen – en dat zijn er geen honderdduizenden – hebben hun protest getoond, zijn gearresteerd en toen was er in Rusland niemand meer bereid om te demonstreren tegen een autoritair regime.’

Koerkov heeft, net als veel Oekraïners, zelf een Russische achtergrond. Geboren in Leningrad (nu Sint-Petersburg), opgegroeid in Oekraïne, omdat zijn vader testpiloot werd bij de Antonov-vliegtuigfabriek in Kyiv. Kleinkind van een soldaat in het Rode Leger die in 1943 omkwam bij de slag om Charkiv tegen de nazi’s. Paspoort: Oekraïens. Moedertaal: Russisch.

Hij krijgt in eigen land kritiek omdat hij romans in het Russisch schrijft. Nationalistische Oekraïners hebben hun campagne tegen overblijfselen van eeuwenlange Russische overheersing flink opgevoerd sinds de invasie. Ze lobbyden met succes voor een verbod op de import van recente boeken en muziek gemaakt door kunstenaars met een Russisch paspoort. Ook Russischtalige schrijvers uit eigen land – dood en levend – staan onder druk. Activisten eisen de sluiting van het museum voor Boelgakov, omdat Kyivs beroemdste schrijver aan het begin van de 20ste eeuw de spot heeft gedreven met Oekraïense onafhankelijkheid.

De campagne irriteert Koerkov. ‘Voor de oorlog dachten Oekraïners niet veel na over hun identiteit, maar sinds de oorlog slaan ze erin door. Nu dragen ze opeens traditioneel geborduurde kleding en willen ze aan iedereen laten zien hoe Oekraïens ze wel niet zijn.’

Bovendien zegt taal volgens Koerkov weinig over hoe Oekraïens iemand is. Neem Sergejitsj, de hoofdpersoon uit zijn recentste roman, Grijze bijen. Sergejitsj is een Russischtalige bijenhouder uit de Donbas die door Oekraïners wordt gezien als een separatist. Maar de ogenschijnlijke verdeeldheid wordt overwonnen: Sergejitsj sluit vriendschap met een jonge Oekraïense soldaat en blijkt Oekraïenser dan hij dacht.

Toch heeft Koerkov zich teruggetrokken uit de discussie over taal. ‘Je kunt de Russische taal in de huidige situatie niet verdedigen, want dan verdedig je Poetin, die zegt op te komen voor Russischtaligen in Oekraïne.’ Hij zegt na de oorlog wel te beslissen of hij nog romans in het Russisch schrijft – voorlopig schrijft hij toch geen romans.

Hebben Tolstoj en Dostojevski toekomst in Oekraïne?

‘Klassieke werken zullen niet verboden worden, maar de Russische literatuur zal niet meer zijn dan buitenlandse literatuur. Voor Oekraïners geboren na 1985 is Russische literatuur nooit meer dan dat geweest. Alleen oudere Oekraïners, zoals ik, zijn ermee opgegroeid. Maar ik ben nooit fan geweest van Tolstoj of Dostojevski. Dostojevski predikte fatalisme. Hij rechtvaardigde misdaden en moord.

‘Oekraïners zijn optimistisch, ondanks alle tragedies die ze moesten doorstaan, vooral in de 20ste eeuw. Kunstmatige hongersnood. Deportaties. Opsluiting van dissidenten. De executie van een generatie schrijvers en dichters in 1937-1938. Toch zijn Oekraïners blijven leven als Italianen, die van het leven houden en niet uitkijken naar de dood. Ze leden, maar hebben lijden nooit geprezen. In Rusland bestaat verering van het lijden. Poetin is de nieuwe prediker van het lijden. Hij stuurt Russen die niet willen vechten een oorlog in. Hij is net als Dostojevski. Zijn boodschap: het leven dwingt Russen om Oekraïners te doden.’

U denkt niet dat een Russische schrijver op dit moment een kritisch boek schrijft over Poetin en de oorlog?

‘Er is al twintig jaar geen schrijver in Rusland die een morele autoriteit vormt voor de bevolking. Maxim Gorki was dat in de jaren twintig en dertig. Andrej Sacharov in de jaren zeventig en tachtig. Nu is die er niet. Er is een uitgesproken schrijver, Zachar Prilepin, maar die staat alleen symbool voor de chauvinisten en de imperialisten in Rusland. Er is geen leider van de literatuur die het democratische deel van de Russische bevolking vertegenwoordigt. In Oekraïne hebben we schrijvers die uitgesproken en bekend zijn, mensen zoeken op wat zij zeggen.’

Verandering kan in Rusland alleen van boven komen, zegt u. Maar de top zit vol met oud-KGB’ers zoals Poetin zelf. Stopt de oorlog als hij wegvalt?

‘Ik zat gisteren te fantaseren over de dood van Poetin. Zou die hetzelfde effect hebben op de Russen als de dood van Stalin? Zullen de Russen huilen? Waarschijnlijk wel. Want ze hebben 22 jaar lang Poetin gehad, die altijd en overal was, en plots is hij weg. Er is geen opvolger klaargestoomd, want Poetin wil sterven als grote leider. Iedereen na hem moet kleiner zijn dan hij. Dat kan gevaarlijker zijn, maar diegene zal minder belangrijk zijn voor de Russen. Poetins wegvallen zou in elk geval voor een onvoorspelbare situatie zorgen, want je krijgt dan een oorlog tussen clans die de macht willen grijpen in Rusland.’

Wat verwacht u de komende tijd van Europeanen?

‘Dat ze zich verdiepen in de geschiedenis en cultuur van Oekraïners en in de redenen van de Russisch-Oekraïense identiteitsoorlog, die al vierhonderd jaar aan de gang is. Lees Bloedlanden van Timothy Snyder, Rode hongersnood van Anne Applebaum, De poorten van Europa van Serhii Plochy. Eerst de geschiedenis, dan de cultuur. Het is tijd voor non-fictie nu.’

Van Andrej Koerkov verschenen onlangs meerdere boeken in Nederlandse vertaling: de romans Picknick op het ijs (Prometheus; € 22,50) en Grijze bijen (Prometheus; € 23,50) en de non-fictieboeken Dagboek van een invasie (Balans; € 21,99) en Dagboek Majdan (De Vrije Uitgevers; € 22,99). Een deel ervan wordt in het boekenkatern van 7 januari gerecenseerd door Olaf Tempelman.

